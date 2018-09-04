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  • Журналист Кудинов: «Рассказов на тренировках просто рвал Промеса. Это показатель»

Журналист Кудинов: «Рассказов на тренировках просто рвал Промеса. Это показатель»

4 сентября 2018, 01:35
15

Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов поделился мнением о составе «Спартака» на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Состав «Спартака» на матч против «Зенита» я узнал заранее. Я тогда просил у Карреры, почему он решил выпустить Педро Рошу в стартовом составе. Он ответил: «Если мы сегодня проиграем, то все завтра скажут, то я полный идиот. Но если Роша забьет, все скажут, что я гений».

Есть сомнения у болельщиков и по Александру Максименко, и по Николаю Рассказову. Но Каррера считает их лучшими на данный момент не без оснований. Я видел, как на тренировках Рассказов просто рвал Промеса – тот его вообще не мог пройти, это показатель.

Что касается Максименко, то Селихова сейчас нет, а Ребров считается более слабым вратарем», – сказал Кудинов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Рассказов Николай
Комментарии (15)
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Мары
1536028204
Аванс у парня серьёзней не куда. Хотелось бы и в жизни чтобы парень развивал свой талант бойца.
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Александ1982
1536030211
а мне понравилось как молодые сыграли, да были ошибки, но матч какой был???60000 зрителей, дерби, вообщем молодцы!!!
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gladkovkolya
1536036143
Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://blogdk.2sms.ru
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Cherembas
1536036194
удачи парням
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slavа0508
1536037367
Когда увидел состав ...честно был в шоке и материл Карреру по поводу троих молодых в составе...а оно вон как шло парни отыграли без дрожи коленках...а Рассказов понравился особо
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Рубик Докоян
1536037431
Показатель будет тогда, когда он также будет играть как в матче с " Зенитом" постоянно и стабильно, а не "рвать" своего товарища по команде на тренировках со слов журналиста Кудинова. Промес в играх порой не особенно упирался, а тем более когда уже навострил лыжи в Европу, что уж говорить за тренировки. Кто как тренируется мы не видим, а вот кто как играет в официальных матчах можем судить.
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SPARTAK 85
1536037992
Теперь все зависит от Рассказова. Насколько стабильно сможет играть. А так неплохая молодежь подобралась.
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РМЗ
1536040059
Ребров слабый вратарь даже по меркам фнл
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prezent2017
1536041856
Рассказов на тренировках просто рвал Промеса. - Просто Промес никуда не рвался, ему было начихать!
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zigbert
1536070217
Молодым ребятам сейчас главное не поймать "звездную" болезнь а так задатки у них хорошие.
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