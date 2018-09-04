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    Журналист Кудинов: «Рассказов на тренировках просто рвал Промеса. Это показатель»

    Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов поделился мнением о составе «Спартака» на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Состав «Спартака» на матч против «Зенита» я узнал заранее. Я тогда просил у Карреры, почему он решил выпустить Педро Рошу в стартовом составе. Он ответил: «Если мы сегодня проиграем, то все завтра скажут, то я полный идиот. Но если Роша забьет, все скажут, что я гений».

    Есть сомнения у болельщиков и по Александру Максименко, и по Николаю Рассказову. Но Каррера считает их лучшими на данный момент не без оснований. Я видел, как на тренировках Рассказов просто рвал Промеса – тот его вообще не мог пройти, это показатель.

    Что касается Максименко, то Селихова сейчас нет, а Ребров считается более слабым вратарем», – сказал Кудинов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2018 01:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 17:10

      Молодым ребятам сейчас главное не поймать "звездную" болезнь а так задатки у них хорошие.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 сентября 2018, 14:24

      Прудников в молодёжке играл, а потом...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2018, 09:17

      Рассказов на тренировках просто рвал Промеса. - Просто Промес никуда не рвался, ему было начихать!

      2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 4 сентября 2018, 08:47

      Ребров слабый вратарь даже по меркам фнл

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > РМЗ 4 сентября 2018, 09:05

      возможно ?! ,,,Но он привел Спартак к чемпионству !

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 сентября 2018, 08:45

      этот журналист в доле , наверное ! еще бы про шахматы рассказал Рассказова...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 сентября 2018, 08:34

      Рассказов просто гений какой-то! Будет любить футбол до безумия, вырастет в классного мастера, а полюбит бабки пропадет, или будет посредственность каких в стране полно!

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 4 сентября 2018, 08:13

      Теперь все зависит от Рассказова. Насколько стабильно сможет играть. А так неплохая молодежь подобралась.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 сентября 2018, 08:03

      Показатель будет тогда, когда он также будет играть как в матче с " Зенитом" постоянно и стабильно, а не "рвать" своего товарища по команде на тренировках со слов журналиста Кудинова. Промес в играх порой не особенно упирался, а тем более когда уже навострил лыжи в Европу, что уж говорить за тренировки. Кто как тренируется мы не видим, а вот кто как играет в официальных матчах можем судить.

      6
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 сентября 2018, 08:02

      Когда увидел состав ...честно был в шоке и материл Карреру по поводу троих молодых в составе...а оно вон как шло парни отыграли без дрожи коленках...а Рассказов понравился особо

      5
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 4 сентября 2018, 07:43

      удачи парням

      3
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