Журналист Кудинов: «Рассказов на тренировках просто рвал Промеса. Это показатель»

Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов поделился мнением о составе «Спартака» на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Состав «Спартака» на матч против «Зенита» я узнал заранее. Я тогда просил у Карреры, почему он решил выпустить Педро Рошу в стартовом составе. Он ответил: «Если мы сегодня проиграем, то все завтра скажут, то я полный идиот. Но если Роша забьет, все скажут, что я гений».

Есть сомнения у болельщиков и по Александру Максименко, и по Николаю Рассказову. Но Каррера считает их лучшими на данный момент не без оснований. Я видел, как на тренировках Рассказов просто рвал Промеса – тот его вообще не мог пройти, это показатель.

Что касается Максименко, то Селихова сейчас нет, а Ребров считается более слабым вратарем», – сказал Кудинов.

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