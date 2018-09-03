Ловчев: «Уважуха Каррере за Рассказова. У «Спартака» великолепная защита»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о ничьей московской команды с «Зенитом» в шестом туре РПЛ (0:0).

По мнению ветерана, красно-белые добились хорошего результата. Кроме того, Ловчев отметил надежную игру «Спартака» в защите.

«У вратарей было мало работы. Максименко выручил, пожалуй, один раз – после интересной комбинации Ерохина и Набиуллина. Была у Максименко и маленькая помарка, когда он завис над штрафной и не поймал мяч. Игроки «Зенита» могли добить его в ворота.

Напряжение большое. Толкались, бились. Не хватало ударов по воротам. Глушаков прибавляет, но нет резкости и скорости работы с мячом. Много перекладывает мяч с ноги на ногу. Очень неважный матч провел Зобнин. Я, вы знаете, восхищался, как он пахал на чемпионате мира и потом за «Спартак». Не скажу, что раздавал тонкие передачи, но ускорял игру здорово. А вот тут совершил много потерь. Значит, никого не обходят ямы – физические, психологические. Вроде все здорово, а потом раз – и нужно вытягивать на классе. А его нет.

Да, наверное, в обе стороны можно было ставить пенальти. Но они не были так явно выражены. То, что Иванович наступил на ногу Роше, мы рассмотрели на повторе раза с десятого. Как судье это увидеть? И в обратную сторону. А как расценивать действия Фернандо? Он выбивает мяч и потом попадает ногой по игроку «Зенита». Куда ему ногу девать?

Для «Спартака» результат хороший, учитывая, что играли в гостях. «Зенит» расстроен, это и по Семаку было видно. И еще отмечу достойное поведение по отношению к спартаковцам Дзюбы.

Эпизод с Жиго? Что поделать, так случается. И, конечно, это большая потеря для защиты и вообще «Спартака». При всем при этом мне очень понравилась оборона команды: Джикия вышел и был надежен, Боккетти сыграл на приличном уровне. А Рассказов… Просто уважуха тренеру, что такой парень появился. Ведь посмотрите: сменили почти всю защиту – и она все равно была надежна. Жиго закрыл Дзюбу, но и после его замены Артему не дали ничего создать.

Если говорить об игроках «Зенита», то Смольников мне напоминает всадника без головы. Иванович – хороший. В начале сезона это лучший игрок «Зенита». Но со «Спартаком» несколько раз не успевал – уже не хватает скоростенки. Набиуллин не очень разнообразен. Но момент для Ерохина, едва ли не самый опасный, о котором я написал в начале, именно он создал. Когда Эльмир играл в «Рубине», он по месту правого инсайда часто подключался и забивал. Набиуллин прибавляет в «Зените». Паредес – грубый, действует часто исподтишка. Судьям за ним надо пристально смотреть. И эту игру, кстати, судья не испортил. А то бывает, что в одну сторону как начнут свистеть…

Отмечаю обалденную атмосферу на стадионе. Матч соответствовал статусу главного в первом круге. Глобального преимущества у «Зенита», который много забивает, не было. А у «Спартака» великолепная защита», – написал Ловчев в телеграме.