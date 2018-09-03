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  • Ловчев: «Уважуха Каррере за Рассказова. У «Спартака» великолепная защита»

Ловчев: «Уважуха Каррере за Рассказова. У «Спартака» великолепная защита»

3 сентября 2018, 15:11
27

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о ничьей московской команды с «Зенитом» в шестом туре РПЛ (0:0).

По мнению ветерана, красно-белые добились хорошего результата. Кроме того, Ловчев отметил надежную игру «Спартака» в защите.

«У вратарей было мало работы. Максименко выручил, пожалуй, один раз – после интересной комбинации Ерохина и Набиуллина. Была у Максименко и маленькая помарка, когда он завис над штрафной и не поймал мяч. Игроки «Зенита» могли добить его в ворота.

Напряжение большое. Толкались, бились. Не хватало ударов по воротам. Глушаков прибавляет, но нет резкости и скорости работы с мячом. Много перекладывает мяч с ноги на ногу. Очень неважный матч провел Зобнин. Я, вы знаете, восхищался, как он пахал на чемпионате мира и потом за «Спартак». Не скажу, что раздавал тонкие передачи, но ускорял игру здорово. А вот тут совершил много потерь. Значит, никого не обходят ямы – физические, психологические. Вроде все здорово, а потом раз – и нужно вытягивать на классе. А его нет.

Да, наверное, в обе стороны можно было ставить пенальти. Но они не были так явно выражены. То, что Иванович наступил на ногу Роше, мы рассмотрели на повторе раза с десятого. Как судье это увидеть? И в обратную сторону. А как расценивать действия Фернандо? Он выбивает мяч и потом попадает ногой по игроку «Зенита». Куда ему ногу девать?

Для «Спартака» результат хороший, учитывая, что играли в гостях. «Зенит» расстроен, это и по Семаку было видно. И еще отмечу достойное поведение по отношению к спартаковцам Дзюбы.

Эпизод с Жиго? Что поделать, так случается. И, конечно, это большая потеря для защиты и вообще «Спартака». При всем при этом мне очень понравилась оборона команды: Джикия вышел и был надежен, Боккетти сыграл на приличном уровне. А Рассказов… Просто уважуха тренеру, что такой парень появился. Ведь посмотрите: сменили почти всю защиту – и она все равно была надежна. Жиго закрыл Дзюбу, но и после его замены Артему не дали ничего создать.

Если говорить об игроках «Зенита», то Смольников мне напоминает всадника без головы. Иванович – хороший. В начале сезона это лучший игрок «Зенита». Но со «Спартаком» несколько раз не успевал – уже не хватает скоростенки. Набиуллин не очень разнообразен. Но момент для Ерохина, едва ли не самый опасный, о котором я написал в начале, именно он создал. Когда Эльмир играл в «Рубине», он по месту правого инсайда часто подключался и забивал. Набиуллин прибавляет в «Зените». Паредес – грубый, действует часто исподтишка. Судьям за ним надо пристально смотреть. И эту игру, кстати, судья не испортил. А то бывает, что в одну сторону как начнут свистеть…

Отмечаю обалденную атмосферу на стадионе. Матч соответствовал статусу главного в первом круге. Глобального преимущества у «Зенита», который много забивает, не было. А у «Спартака» великолепная защита», – написал Ловчев в телеграме.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рассказов Николай Ловчев Евгений
Комментарии (27)
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piligrim1986
1535977553
Серафимыч прям раздобрился, сейчас главное Рассказову звезду не словить
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Полная Канистра
1535977763
всех разобрал досконально и правдиво Дзюбе респект за хорошее отношение к бывшему клубу про Пардеса в точку грязный игрок и про Смольникова насмешил что без головы выходит бегать ну в общем всё правдиво 4+
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жеха87
1535979072
Пенальти на Друисси был! С Ивановичем там больше спартаковец валился!
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Мары
1535979647
Всем по пятаку выдал.И нашим и вашим.Ни кого дед не забыл.
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neveldomha
1535981903
Ничего себе "телеграма" у Ловчева получилась)))
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РМЗ
1535983226
Все верно Евгений Сирофимович. Подписываюсь под вашими словами
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bzfar
1535984687
Вообще Спартак и Великолепная защита последние годы совсем были не Партия и Ленин))) Но сейчас действительно защита является основой успешного старта в чемпионате. Парадокс))
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OfaZavr
1535993542
все адекватно разобрал. только вот насчет судейства немного не согласен. по нему есть некоторые вопросы.
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CskaMoscovv
1535993746
Неожиданно даже, столько похвалы от Е.С. Ловчева в адрес Спартака)
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oyabun
1535996088
Закон Равновесия в действии - Спартак здорово прибавил в обороне, но так же сильно потерял в атаке. Адриано неэффективен, Зе как всегда забивает оч.редко, Промес ушел. Количество забитых за 6 игр удручает - всего 5. У 6 команд, которые рядом и то больше.
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