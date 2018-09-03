Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Уважуха Каррере за Рассказова. У «Спартака» великолепная защита»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о ничьей московской команды с «Зенитом» в шестом туре РПЛ (0:0).

    По мнению ветерана, красно-белые добились хорошего результата. Кроме того, Ловчев отметил надежную игру «Спартака» в защите.

    «У вратарей было мало работы. Максименко выручил, пожалуй, один раз – после интересной комбинации Ерохина и Набиуллина. Была у Максименко и маленькая помарка, когда он завис над штрафной и не поймал мяч. Игроки «Зенита» могли добить его в ворота.

    Напряжение большое. Толкались, бились. Не хватало ударов по воротам. Глушаков прибавляет, но нет резкости и скорости работы с мячом. Много перекладывает мяч с ноги на ногу. Очень неважный матч провел Зобнин. Я, вы знаете, восхищался, как он пахал на чемпионате мира и потом за «Спартак». Не скажу, что раздавал тонкие передачи, но ускорял игру здорово. А вот тут совершил много потерь. Значит, никого не обходят ямы – физические, психологические. Вроде все здорово, а потом раз – и нужно вытягивать на классе. А его нет.

    Да, наверное, в обе стороны можно было ставить пенальти. Но они не были так явно выражены. То, что Иванович наступил на ногу Роше, мы рассмотрели на повторе раза с десятого. Как судье это увидеть? И в обратную сторону. А как расценивать действия Фернандо? Он выбивает мяч и потом попадает ногой по игроку «Зенита». Куда ему ногу девать?

    Для «Спартака» результат хороший, учитывая, что играли в гостях. «Зенит» расстроен, это и по Семаку было видно. И еще отмечу достойное поведение по отношению к спартаковцам Дзюбы.

    Эпизод с Жиго? Что поделать, так случается. И, конечно, это большая потеря для защиты и вообще «Спартака». При всем при этом мне очень понравилась оборона команды: Джикия вышел и был надежен, Боккетти сыграл на приличном уровне. А Рассказов… Просто уважуха тренеру, что такой парень появился. Ведь посмотрите: сменили почти всю защиту – и она все равно была надежна. Жиго закрыл Дзюбу, но и после его замены Артему не дали ничего создать.

    Если говорить об игроках «Зенита», то Смольников мне напоминает всадника без головы. Иванович – хороший. В начале сезона это лучший игрок «Зенита». Но со «Спартаком» несколько раз не успевал – уже не хватает скоростенки. Набиуллин не очень разнообразен. Но момент для Ерохина, едва ли не самый опасный, о котором я написал в начале, именно он создал. Когда Эльмир играл в «Рубине», он по месту правого инсайда часто подключался и забивал. Набиуллин прибавляет в «Зените». Паредес – грубый, действует часто исподтишка. Судьям за ним надо пристально смотреть. И эту игру, кстати, судья не испортил. А то бывает, что в одну сторону как начнут свистеть…

    Отмечаю обалденную атмосферу на стадионе. Матч соответствовал статусу главного в первом круге. Глобального преимущества у «Зенита», который много забивает, не было. А у «Спартака» великолепная защита», – написал Ловчев в телеграме.

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 12:51

      На этот раз все по делу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 сентября 2018, 20:34

      Закон Равновесия в действии - Спартак здорово прибавил в обороне, но так же сильно потерял в атаке. Адриано неэффективен, Зе как всегда забивает оч.редко, Промес ушел. Количество забитых за 6 игр удручает - всего 5. У 6 команд, которые рядом и то больше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 3 сентября 2018, 19:55

      Неожиданно даже, столько похвалы от Е.С. Ловчева в адрес Спартака)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 19:52

      все адекватно разобрал. только вот насчет судейства немного не согласен. по нему есть некоторые вопросы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 3 сентября 2018, 19:17

      Мне рассказов понравился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 сентября 2018, 19:03

      Вообще Рассказова должны были удалять, а это говорит о том что он ошибался, поддерживает атаку он гораздо хуже Мельгарезо и Комбарова, так что нахваливать его из за того что он Русский так это только у нас могут... Надеюсь Зобнин в матчах сборных посидит на лавке, уж очень он много без перерыва играет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > кузнецов артем 3 сентября 2018, 19:47

      Статистику матча если глянуть, то многое станет понятно. У кого самый высокий процент выигранных единоборств? А русский он или не русский не так важно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Театрал 3 сентября 2018, 21:16

      Сайт скинь где ты увидел, что у него самый высокий процент выигранных единоборств нашел. Вот тебе еще статистика 3 матча 2 жк и еще одну не дали...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > кузнецов артем 4 сентября 2018, 08:19

      Он же молодой ему свойственно ошибаться. Но он борьбу выигрывает в отличии от комбарова.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > кузнецов артем 4 сентября 2018, 08:21

      Вспомни сколько красных по молодости Дзагоев получал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > SPARTAK 85 4 сентября 2018, 10:59

      В отличии от Комбарова потому что тот в атаке почти всегда, а Рассказов можно сказать третий цз. Он выходит в дерби за команду которая борется за чемпионство, поблажку ему можно дать если бы он в аренду ушел куда нить в топ5 с конца

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > кузнецов артем 4 сентября 2018, 11:56

      не потому что он в атаке. а потому что комбаров не идет в борьбу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 3 сентября 2018, 18:46

      Повесть Рассказова впереди.
      Иди...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 3 сентября 2018, 18:11

      Скоро в сборной будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 3 сентября 2018, 18:02

      Адекватно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Грыззь 4 сентября 2018, 06:18

      Неее. Просто хитрожопый Серафимыч раздал всем сестрам по серьгам. Никого не хотел обидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 3 сентября 2018, 17:59

      Насколько я понял Рассказов из молодёжки свой воспитанник?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11