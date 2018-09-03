Швец: «Отставка Ледяхова стала для «Ахмата» неожиданностью»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец заявил, что отставка главного тренера команды Игоря Ледяхова стала для грозненцев неожиданностью.

«Об уходе Ледяхова узнали буквально пять минут назад, и на самом деле это неожиданно. Он нам сказал об этом в раздевалке.

Не знаем, кто будет новым главным тренером», – сказал Швец в эфире телеканала «Матч Премьер».

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Руслан Идигов.

После шесть туров «Ахмат» занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.