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    Швец: «Отставка Ледяхова стала для «Ахмата» неожиданностью»

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец заявил, что отставка главного тренера команды Игоря Ледяхова стала для грозненцев неожиданностью.

    «Об уходе Ледяхова узнали буквально пять минут назад, и на самом деле это неожиданно. Он нам сказал об этом в раздевалке.

    Не знаем, кто будет новым главным тренером», – сказал Швец в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Руслан Идигов.

    После шесть туров «Ахмат» занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 08:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 сентября 2018, 10:49

      Футбол как "интересная игрушка" в Грозном, поэтому такие не понятные отставки тренеров, даже для самих футболистов.

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 3 сентября 2018, 10:43

      Пока бай-самодур Кадыров будет вмешиваться в процесс,них..я в Тереке толкового не будет!

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 сентября 2018, 09:48

      как всегда в тереке отставки приходят неожиданно

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 09:22

      Уж где, а в " Тереке" теперь в "Ахмате" к неожиданным отставкам тренеров не привыкать...

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