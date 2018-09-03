Швец: «Отставка Ледяхова стала для «Ахмата» неожиданностью»

Футбол как "интересная игрушка" в Грозном, поэтому такие не понятные отставки тренеров, даже для самих футболистов.
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец заявил, что отставка главного тренера команды Игоря Ледяхова стала для грозненцев неожиданностью.
«Об уходе Ледяхова узнали буквально пять минут назад, и на самом деле это неожиданно. Он нам сказал об этом в раздевалке.
Не знаем, кто будет новым главным тренером», – сказал Швец в эфире телеканала «Матч Премьер».
Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Руслан Идигов.
После шесть туров «Ахмат» занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.