Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Разговоры об этой отставке ходили. Но все же не рано ли?
Игорь Ледяхов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмат». Клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице с 7-ю очками.
Ледяхов возглавлял «Ахмат» с мая 2018 года.
Игорь Ледяхов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмат». Клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице с 7-ю очками.
Ледяхов возглавлял «Ахмат» с мая 2018 года.
странно и неожиданно. не с возможным ли возвращение Рахимова связано это решение. если так то жаль что не дали работать Ледяхову, у него очень даже неплохо получалось.
Давно пора!
Первый пошёл...
Да и кто теперь будет?
Вот это да!
Клуб имеет 7 очков после 6 игр с не топовыми соперниками. С учетом амбиций руководства - объяснимо. Хотя, с учетом этих же амбиций, не понятно, откуда Ледяхов там взялся. Хороший тренер - штучное дело. А тут косяком пошли: Тихонов, Аленичев, Ананко, Онопко, Карпин, Ледяхов и так далее немало кто. Это не тема тренерских талантов, это тема карьеры в хорошо оплачиваемой сфере. Не значит, что все не талантливые. Но сам по себе полет всей стаей - сомнителен.
По моему Ахмат должен тренировать только Рамзан или кто-то из его родственников, другие в клубе не приживаются.