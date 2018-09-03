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    Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

    Игорь Ледяхов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмат». Клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице с 7-ю очками.

    Ледяхов возглавлял «Ахмат» с мая 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    03.09.2018 00:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:32

      Разговоры об этой отставке ходили. Но все же не рано ли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:52

      странно и неожиданно. не с возможным ли возвращение Рахимова связано это решение. если так то жаль что не дали работать Ледяхову, у него очень даже неплохо получалось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 сентября 2018, 10:41

      Давно пора!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 сентября 2018, 09:11

      Первый пошёл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 сентября 2018, 06:22

      Под Рахимова место освободили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 3 сентября 2018, 06:19

      Да и кто теперь будет?

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:43

      Вот это да!

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2018, 04:08

      А кто назначен ИО? Ща три игры нормально сгоняют, потом его назначат ГТ,а еще через 5-7 игр добровольная отставка...
      Это уже стало "доброй традицией"...

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 3 сентября 2018, 01:40

      Клуб имеет 7 очков после 6 игр с не топовыми соперниками. С учетом амбиций руководства - объяснимо. Хотя, с учетом этих же амбиций, не понятно, откуда Ледяхов там взялся. Хороший тренер - штучное дело. А тут косяком пошли: Тихонов, Аленичев, Ананко, Онопко, Карпин, Ледяхов и так далее немало кто. Это не тема тренерских талантов, это тема карьеры в хорошо оплачиваемой сфере. Не значит, что все не талантливые. Но сам по себе полет всей стаей - сомнителен.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 сентября 2018, 01:32

      По моему Ахмат должен тренировать только Рамзан или кто-то из его родственников, другие в клубе не приживаются.

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