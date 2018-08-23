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    Маркизио может перейти в «Зенит»

    Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио находится в сфере интересов «Зенита».

    Ранее сообщалось, что итальянца в своих рядах хотят видеть «Монако», лиссабонский «Спортинг», «Севилья», «Бетис». Также на 32-летнего футболиста претендуют два клуба из МЛС – «Монреаль Импакт» и «Нью-Йорк Сити».

    Маркизио выступал за «Ювентус» с 2008 года. В этом месяце от расторг контракт с туринцами.

    В прошлом сезоне хавбек провел за «старую синьору» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2018 12:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 23 августа 2018, 20:11

      в ******* bomzhatne ему и место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:38

      Осталось только подхватить эту новость и она полетит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:06

      если даже и есть такая возможность то пока только на уровне слухов. у него есть из чего выбрать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Kollljan 23 августа 2018, 17:41

      Зачем Зениту 32-х летний старец? Опять дешёвый вброс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 23 августа 2018, 15:16

      хорошие игроки не идут в политпроект

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Вальдемар IV 23 августа 2018, 19:45

      ...хорошие в Россию не едут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 23 августа 2018, 13:35

      Очень сомнительно конечно... а так, если помечтать было бы весьма неплохо и для Зенита и для Головина, такой конкурент ему сейчас в Монако не слишком то нужен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 12:48

      Летяяяяяять уткииии, летяяяяять уткииии. И два гусяяяяя...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 августа 2018, 12:34

      А может и не перейти...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 августа 2018, 12:32

      Интересно, Зенит находится в зоне интересов Маркизио?
      Вряд ли.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2018, 12:32

      кря кря

      1
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