Маркизио может перейти в «Зенит»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио находится в сфере интересов «Зенита».

Ранее сообщалось, что итальянца в своих рядах хотят видеть «Монако», лиссабонский «Спортинг», «Севилья», «Бетис». Также на 32-летнего футболиста претендуют два клуба из МЛС – «Монреаль Импакт» и «Нью-Йорк Сити».

Маркизио выступал за «Ювентус» с 2008 года. В этом месяце от расторг контракт с туринцами.

В прошлом сезоне хавбек провел за «старую синьору» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.