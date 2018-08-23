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Маркизио может перейти в «Зенит»

23 августа 2018, 12:20
15

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио находится в сфере интересов «Зенита».

Ранее сообщалось, что итальянца в своих рядах хотят видеть «Монако», лиссабонский «Спортинг», «Севилья», «Бетис». Также на 32-летнего футболиста претендуют два клуба из МЛС – «Монреаль Импакт» и «Нью-Йорк Сити».

Маркизио выступал за «Ювентус» с 2008 года. В этом месяце от расторг контракт с туринцами.

В прошлом сезоне хавбек провел за «старую синьору» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (15)
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овертайм
1535016739
кря кря
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kykyi
1535016756
Интересно, Зенит находится в зоне интересов Маркизио? Вряд ли.
Ответить
mdu86
1535016867
А может и не перейти...
Ответить
Рубик Докоян
1535017708
Летяяяяяять уткииии, летяяяяять уткииии. И два гусяяяяя...
Ответить
Валерий2705
1535020537
Очень сомнительно конечно... а так, если помечтать было бы весьма неплохо и для Зенита и для Головина, такой конкурент ему сейчас в Монако не слишком то нужен...
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Вальдемар IV
1535026613
хорошие игроки не идут в политпроект
Ответить
Kollljan
1535035298
Зачем Зениту 32-х летний старец? Опять дешёвый вброс.
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OfaZavr
1535036773
если даже и есть такая возможность то пока только на уровне слухов. у него есть из чего выбрать.
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zigbert
1535038689
Осталось только подхватить эту новость и она полетит.
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rossonero666
1535044286
в ******* bomzhatne ему и место
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