Горецка: «Меня часто меняют в «Баварии». Хочу играть во всех играх, но здесь все этого хотят»

Новичок «Баварии» полузащитник Леон Горецка хочет играться в мюнхенской команде в каждом матче.

«Я рад каждому титулу. Например, Суперкубку Германии. Это был первый титул для меня на клубном уровне.

Секрет успеха «Баварии» заключается в том, что у них всегда есть футболисты голодные до побед. Я один из них, я голоден!

Конкуренция в «Баварии»? Конечно, нужно время, чтобы влиться в коллектив. В последних играх меня часто меняли, это для меня уже непривычно. Я хочу играть во всех играх с самого начала, но мы все этого хотим. Я постараюсь показать свои возможности тренеру», – приводит слова Горецки Abendzeitung.

23-летний футболист этим летом перешел в мюнхенский клуб из «Шальке-04» на правах свободного агента, подписав четырехлетний контракт.