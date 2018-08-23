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    Горецка: «Меня часто меняют в «Баварии». Хочу играть во всех играх, но здесь все этого хотят»

    Новичок «Баварии» полузащитник Леон Горецка хочет играться в мюнхенской команде в каждом матче.

    «Я рад каждому титулу. Например, Суперкубку Германии. Это был первый титул для меня на клубном уровне.

    Секрет успеха «Баварии» заключается в том, что у них всегда есть футболисты голодные до побед. Я один из них, я голоден!

    Конкуренция в «Баварии»? Конечно, нужно время, чтобы влиться в коллектив. В последних играх меня часто меняли, это для меня уже непривычно. Я хочу играть во всех играх с самого начала, но мы все этого хотим. Я постараюсь показать свои возможности тренеру», – приводит слова Горецки Abendzeitung.

    23-летний футболист этим летом перешел в мюнхенский клуб из «Шальке-04» на правах свободного агента, подписав четырехлетний контракт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 августа 2018, 10:10

      Как то пресно высказался, как по шаблону.

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