Кевин-Принс Боатенг выпустил клип на рэп-песню «Король»

Ютуб-канал «World Star Hip-Hop» опубликовал клип нападающего «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг на трек «King».

На видео ганец исполняет песню у автомобиля, в лифте, бассейне и на бильярдном столе. Припев звучит «Я живу, как король, живу без давления, делая свой максимум».

Ролик стал для 31-летнего футболиста дебютным. Игрок сборной Ганы выступает под псевдонимом «PRIN$$».

Боатенг перешел в «Сассуоло» в июле. Прежде выступал за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке-04», «Портсмут», «Боруссию», «Тоттенхэм» и «Герту».

В мае брат Боатенга Джером прочитал куплет в клипе британского комика Джека Уайтхолла.