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    Кевин-Принс Боатенг выпустил клип на рэп-песню «Король»

    Ютуб-канал «World Star Hip-Hop» опубликовал клип нападающего «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг на трек «King».

    На видео ганец исполняет песню у автомобиля, в лифте, бассейне и на бильярдном столе. Припев звучит «Я живу, как король, живу без давления, делая свой максимум».

    Ролик стал для 31-летнего футболиста дебютным. Игрок сборной Ганы выступает под псевдонимом «PRIN$$».

    Боатенг перешел в «Сассуоло» в июле. Прежде выступал за «Айнтрахт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке-04», «Портсмут», «Боруссию», «Тоттенхэм» и «Герту».

    В мае брат Боатенга Джером прочитал куплет в клипе британского комика Джека Уайтхолла.

    Источник: YouTube

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    17.08.2018 19:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 августа 2018, 00:36

      Бэк-вокал: Ибрагимович

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 20:03

      Простенько, но при этом неплохо, вполне себе. Мне кажется - что угодно лучше русского рэпа)

      1
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy > Cules2013 17 августа 2018, 21:46

      И все же за*бали с этим репом уже. Он везде: футболисты, спортсмены, политики и школьники-все уже пишут это говно

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