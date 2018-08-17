«Зенит» второй раз выигрывает на пустом «Петровском» со счетом 8:1

Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).

Эта победа стала второй с подобным счетом, одержанная при пустых трибунах стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге». Первый подобный результат был зафиксирован в 2014 году, когда было обыграно «Торпедо».