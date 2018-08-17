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    «Зенит» второй раз выигрывает на пустом «Петровском» со счетом 8:1

    Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).

    Эта победа стала второй с подобным счетом, одержанная при пустых трибунах стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге». Первый подобный результат был зафиксирован в 2014 году, когда было обыграно «Торпедо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 11:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 18 августа 2018, 00:50

      Может Зениту стоит вернуться Петровский, но повесить большой замок на входные ворота. И закрыть все билетные кассы

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 августа 2018, 00:05

      Спасибо мужики!!!!! Большое спасибо от РОСТОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 19:42

      - "Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность."
      Предлагаю играть при пустых трибунах. Питерские перебьются, а всем остальным в радость.

      3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 18:46

      По логике стоит Зениту все домашние матчи играть без зрителей)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 августа 2018, 17:37

      Я говорил, что не стоило белорусам писать вирши про Дэюбу, и что это им выйдет боком! Так и вышло! А вообще в этот раз зенитовцы выложились по полной! Футболки хоть выжимай! Чего не скажешь о спартаковцах!

      5
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 августа 2018, 16:51

      Надо было и с Лейпцигом в апреле играть на пустом Петровском...

      2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 15:30

      Как ни парадоксально но это помогло.

      7
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      Рейтинг: +11241

      alp 17 августа 2018, 13:33

      тенденция, однако...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 августа 2018, 12:11

      Это намек, что все "безнадежные" матчи надо проводить на Петровиче и без зрителей?

      7
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 17 августа 2018, 11:42

      Нужно было в гостях у Динамо нормально играть , выигрывать и тогда не было бы геморроя дома......

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > matvei_72 17 августа 2018, 11:47

      это была бы скучная мелодрама, а так остросюжетный триллер получился с Дзюбой в главной роли

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