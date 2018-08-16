Лига Европы. «Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Базелю» и вылетел из турнира 

у Слуцкого команда только строиться и трудно ожидать быстрых качественных результатов, жаль что не получилось пройти но раз сами забить ни одного не смогли да еще и пропустили в каждой игре. итог закономерен.
«Витесс» проиграл «Базелю» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:1.
На 27-й минуте встречи у голландской команды был удален защитник Джейк Кларк-Салтер, «Витесс» остался вдесятером.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч
Базель (Швейцария) – Витесс (Голландия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Айети, 30.
Удаление: нет – Кларк-Салтер, 27.
Первый матч – 1:0