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    Лига Европы. «Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «Базелю» и вылетел из турнира 

    «Витесс» проиграл «Базелю» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:1.

    На 27-й минуте встречи у голландской команды был удален защитник Джейк Кларк-Салтер, «Витесс» остался вдесятером.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Базель (Швейцария) – Витесс (Голландия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Айети, 30.

    Удаление: нет – Кларк-Салтер, 27.

    Первый матч – 1:0

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 10:42

      у Слуцкого команда только строиться и трудно ожидать быстрых качественных результатов, жаль что не получилось пройти но раз сами забить ни одного не смогли да еще и пропустили в каждой игре. итог закономерен.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 августа 2018, 10:23

      Было какое никакое имя,теперь просто клоун.

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