Лига Европы. «Зенит» примет минское «Динамо» после поражения в первом матче 0:4

В четверг, 16 августа пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В Санкт-Петербурге «Зенит» при пустых трибунах стадиона «Петровский» примет минское «Динамо».

Перед российской командой стоит сложная задача отыграть четыре мяча, которые были пропущены в первой встрече в Минске.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Минск. Начало в 20:00, не пропустите!

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