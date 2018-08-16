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    Лига Европы. «Зенит» примет минское «Динамо» после поражения в первом матче 0:4

    В четверг, 16 августа пройдут ответные игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В Санкт-Петербурге «Зенит» при пустых трибунах стадиона «Петровский» примет минское «Динамо».

    Перед российской командой стоит сложная задача отыграть четыре мяча, которые были пропущены в первой встрече в Минске.

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Минск. Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 18:50
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 16 августа 2018, 20:48

      Матч премьер от всей души вам скорейшего краха и банкротства, а зениту чудо и успех на поле!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 августа 2018, 20:15

      При Семаке Зенит показывает отвратительный футбол, очень жаль, но сегодня мы понесем первые потери! С такой игрой дальше не проходят!!!

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag 16 августа 2018, 20:14

      Кто то тут верит в Аргентина - Ямайка? Я лично - нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 16 августа 2018, 20:12

      Матч тв даже игру с Зенитом не показывает, дожили!

      1
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 16 августа 2018, 13:05

      Зенит не Барса, но и Динамо не ПСЖ. Отыграть 4 мяча вполне реально, поскольку Зенит элементарно сильнее. "Петровский" заряжен на победу, именно на Петровском была бита Бавария. Пусть на трибунах болел не будет, но, поверьте мне, вокруг стадиона будет народа будет немерено.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 16 августа 2018, 11:36

      Три мяча забить реально. Потом главное не суетиться, не то вместо четвёртого можно получить на контратаке уже в свои ворота...3:1 самый реальный счёт...но верю в 5:0 ))

      4
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > BOOMBASTIKSPB 16 августа 2018, 12:52

      Молодец!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 августа 2018, 10:11

      поставил 4-0..не реально а вдруг..

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 августа 2018, 10:02

      Сегодня день прощания Зенита с ЛЕ. А МАТЧ-тэвэшники совсем приху...ли, не транслируют игру, жлобы поносные!

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > polt 16 августа 2018, 10:13

      на платную гонят..начали так зарабатывать..точно жлобы!

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > polt 16 августа 2018, 11:58

      зачем это порево показывать, народу отвыкать от высоклассного футбола после чм?

      2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 09:49

      Сложная задача. Но Дзюба полезет вперед и его будет трудно остановить.

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 16 августа 2018, 09:48

      Чудесный заголовок! А если бы было 0:5 то обиделся и не принял?

      3
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