Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Спартак» выиграл у «Анжи», «Енисей» критикует РПЛ

    «Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол.

    ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем».

    Пике завершил карьеру в сборной Испании.

    «Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ».

    «Фенербахче» не продаcт Соузу в «Зенит». Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию.

    Дзюба может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ».

    «Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана».

    Переход Лаксальта из «Дженоа» в «Зенит» может сорваться.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2018 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 12 августа 2018, 11:33

      Спартак с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 12 августа 2018, 08:46

      Не стоит ЦСКА тащить за уши. Из-за щадящего режима в РПЛ в ЛЧ могут сгореть более позорно, чем Спартак в своё время...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 12 августа 2018, 06:49

      Про спартак можно конечно промолчат!!но как это сделать !! Спартак играет против команды ФНЛ(че бы там ни орали анжи место фнл) даже играя 11*11 этот спартак дома штуки 3 обязаны были забивать! А играть целый тайм в большинстве и потом ещё 11*9... тут без коментов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > agil 12 августа 2018, 08:55

      просто не влетало ударов 30-0 рекорд этого чемпионата

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 12 августа 2018, 06:45

      Жаль Енисей чистый гол отняли и левый пенальти поставили

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 12 августа 2018, 06:31

      Отчётов о играх много, но все они какие-то недоношенные, обрезанные, не разносторонние,не выстроенные, не как раньше в еженедельнике "Футбол-Хоккей"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 августа 2018, 06:23

      По матчу Спартак-Анжи скажу прямо
      У меня шея заболела после матча. Нельзя же по 45 минут смотреть только в одну сторону))) Анжи ни разу не ударил по воротам красно-белых. Ни разу. У Максименко был выходной.
      Что касается удалений, так это элемент игры - заставить соперника ошибаться и действовать грубо от бессилия.
      И, да. В какую игру играл Анжи, если ни единого разочка не ударили по воротам соперника? Это как "взятие снежной крепости", в которую мы играли в детстве?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Blossiya 12 августа 2018, 08:56

      Да Каррера спокойно мог заменить вратаря на полевого.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 августа 2018, 22:51

      Первый раз в жизни не переживал за 1-0...
      -Анжи дно -приезжали за чем??? спартак не лучше... хотя я их понимаю,.на тренировках иих учат играть в футбол, а в таких матчах они восстанавливаются,
      так что голов и феерии не ждите

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11