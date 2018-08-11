Главные новости дня. «Спартак» выиграл у «Анжи», «Енисей» критикует РПЛ

«Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол.

ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем».

Пике завершил карьеру в сборной Испании.

«Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ».

«Фенербахче» не продаcт Соузу в «Зенит». Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию.

Дзюба может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ».

«Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана».

Переход Лаксальта из «Дженоа» в «Зенит» может сорваться.