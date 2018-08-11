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  • Главные новости дня. «Спартак» выиграл у «Анжи», «Енисей» критикует РПЛ

Главные новости дня. «Спартак» выиграл у «Анжи», «Енисей» критикует РПЛ

11 августа 2018, 22:08
9

«Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол.

ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем».

Пике завершил карьеру в сборной Испании.

«Енисей» – о матче с ЦСКА: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Привет, РПЛ».

«Фенербахче» не продаcт Соузу в «Зенит». Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию.

Дзюба может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ».

«Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана».

Переход Лаксальта из «Дженоа» в «Зенит» может сорваться.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1534017117
Первый раз в жизни не переживал за 1-0... -Анжи дно -приезжали за чем??? спартак не лучше... хотя я их понимаю,.на тренировках иих учат играть в футбол, а в таких матчах они восстанавливаются, так что голов и феерии не ждите
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Blossiya
1534044197
По матчу Спартак-Анжи скажу прямо У меня шея заболела после матча. Нельзя же по 45 минут смотреть только в одну сторону))) Анжи ни разу не ударил по воротам красно-белых. Ни разу. У Максименко был выходной. Что касается удалений, так это элемент игры - заставить соперника ошибаться и действовать грубо от бессилия. И, да. В какую игру играл Анжи, если ни единого разочка не ударили по воротам соперника? Это как "взятие снежной крепости", в которую мы играли в детстве?
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Vitaly1960
1534044705
Отчётов о играх много, но все они какие-то недоношенные, обрезанные, не разносторонние,не выстроенные, не как раньше в еженедельнике "Футбол-Хоккей"...
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agil
1534045513
Жаль Енисей чистый гол отняли и левый пенальти поставили
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agil
1534045772
Про спартак можно конечно промолчат!!но как это сделать !! Спартак играет против команды ФНЛ(че бы там ни орали анжи место фнл) даже играя 11*11 этот спартак дома штуки 3 обязаны были забивать! А играть целый тайм в большинстве и потом ещё 11*9... тут без коментов
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Нас Много
1534052780
Не стоит ЦСКА тащить за уши. Из-за щадящего режима в РПЛ в ЛЧ могут сгореть более позорно, чем Спартак в своё время...
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Викос
1534062780
Спартак с победой!
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