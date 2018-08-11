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    Переход Лаксальта из «Дженоа» в «Зенит» может сорваться

    Переход полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта в «Зенит» находится под угрозой срыва после того, как генуэзцы увеличила цену на 25-летнего игрока.

    Итальянский клуб неожиданно поднял стоимость уругвайца до 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов.

    Петербуржцы все еще хотят приобрести хавбека, но изменение обстоятельств обязательно вызовет дополнительные задержки.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Лаксальта 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    11.08.2018 15:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 11 августа 2018, 18:47

      Какие могут быть покупки для усиления команды. если "висит" вылет из ЛЕ! Для внутреннего чемпионата резервов достаточно.Вот в 1919 году после окончания чемпионата о чём-то можно говорить! И то в случае попадания в еврокубкувую зону! А сейчас-пустая трата средств! Риторический вопрос :захочет ли кто-то переходить в Зенит после Минска! Анализировать умеют все!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 18:42

      Будет как аргентинцы пешком ходить. Накер его!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 августа 2018, 17:13

      Когда научитесь достоверно писать ???

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 августа 2018, 15:43

      Только что прочел источник. Естественно, все не так. Начальная цена н Лахальта по трансфермаркету была 10 млн евро +2 бонусы. Именно эту цену и готовы были отдать Вест Хэм, Лацио и Наполи. Но тут возник Зенит, готовый переплатить, хоть и не сделал официального предложения. Так как явного предложения отЗенита не было, то для Вест Хэма, Лацио и Наполи полной неожиданностью стал рост ценика на Лахальта аж до 20 млн евро (18+2). Тем не менее, Зенит предложения так и не сделал, на как из-за назначения Рибалты спортивным директором Зенита, этот вопрос должен быть согласован с ним. А он пока согласия не дал. Вот такой там текст, а не бред вверху.

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      Рейтинг: +6913

      батог > Вомбат 11 августа 2018, 18:42

      Наконец-то и наши научились гадить в чужой карман!!!!

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 августа 2018, 15:36

      Супер заметка. Итак, Зенит выделил на покупку Лахальта 20 млн евро. Но Дженоа неожиданно подняло его цену аж до 18 млн евро плюс 2 млн бонусами. А таких денег у Зенита нет. Бомбардир, твои журналисты в первый класс хотя бы уже сходили, или ты набираешь их прямо из детского сада????????????

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Вомбат 11 августа 2018, 20:10

      Наркоманы наверное :DDD
      2 статья подряд такая)))

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 11 августа 2018, 15:28

      Ему бы в Испанию.

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