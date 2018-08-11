Переход Лаксальта из «Дженоа» в «Зенит» может сорваться

Переход полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта в «Зенит» находится под угрозой срыва после того, как генуэзцы увеличила цену на 25-летнего игрока.

Итальянский клуб неожиданно поднял стоимость уругвайца до 18 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов.

Петербуржцы все еще хотят приобрести хавбека, но изменение обстоятельств обязательно вызовет дополнительные задержки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Лаксальта 20 миллионов евро.