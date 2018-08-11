«Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана»

«Севилья» арендовала нападающего Андре Силву у «Милана». Соглашение рассчитано на один сезон, по окончании аренды испанский клуб может выкупить игрока.

По неофициальной информации, сумма выкупа составит 30 миллионов евро.

Силва перешел в «Милан» из «Порту» за 38 миллионов евро летом 2017 года. В 24 матчах Серии А он забил два гола, в 14 матчах Лиги Европы – восемь.