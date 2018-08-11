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    «Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана»

    «Севилья» арендовала нападающего Андре Силву у «Милана». Соглашение рассчитано на один сезон, по окончании аренды испанский клуб может выкупить игрока.

    По неофициальной информации, сумма выкупа составит 30 миллионов евро.

    Силва перешел в «Милан» из «Порту» за 38 миллионов евро летом 2017 года. В 24 матчах Серии А он забил два гола, в 14 матчах Лиги Европы – восемь.

    Источник: ФК «Севилья»

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    11.08.2018 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 12 августа 2018, 17:55

      в Милане совсем не проявил себя.может,в Испании повезет больше.

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