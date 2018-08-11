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    Андре Силва сегодня пройдет медосмотр в «Севилье»

    Нападающий «Милана» Андре Силва сегодня пройдет медицинский осмотр в «Севилье».

    В пятницу вечером португалец покинул расположение итальянского клуба и вылетел в Испанию.

    Футболист перейдет в «Севилью» на правах годичной аренды за 5 миллионов евро с возможностью выкупа следующим летом за 30 миллионов.

    Силва перебрался в «Милан» из «Порту» в 2017 году за 38 миллионов евро плюс бонусы, но в прошлом сезоне забил в Серии А всего два гола.

    Источник: Football Espana

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    11.08.2018 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 15:02

      В " Милане" не сложилось может в " Севилье" удача улыбнётся игроку...

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