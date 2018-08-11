Андре Силва сегодня пройдет медосмотр в «Севилье»

Нападающий «Милана» Андре Силва сегодня пройдет медицинский осмотр в «Севилье».

В пятницу вечером португалец покинул расположение итальянского клуба и вылетел в Испанию.

Футболист перейдет в «Севилью» на правах годичной аренды за 5 миллионов евро с возможностью выкупа следующим летом за 30 миллионов.

Силва перебрался в «Милан» из «Порту» в 2017 году за 38 миллионов евро плюс бонусы, но в прошлом сезоне забил в Серии А всего два гола.