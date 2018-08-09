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    Анюков: «Разгром от «Динамо»? Это вообще позор. Хочу извиниться перед болельщиками»

    Защитник «Зенита» Александр Анюков прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

    «Это вообще позор. При всем уважении к «Динамо» Минск так играть, как мы играли в первом тайме, вообще нельзя. Хотелось бы извиниться перед болельщиками.

    Есть ответная игра. Будем готовиться», – сказал Анюков.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 23:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 августа 2018, 10:12

      Случаи ,когда команда отыгрывается с такого счета, были. Для Зенита ,обладающего таким составом - это возможно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:29

      лучший способ извиниться и чтобы эти извинения были приняты в ответной игре разгромить соперника.

      4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 августа 2018, 09:37

      Семак может и ошибся серьёзно, но есть ещё игроки, которые должны себя взять в руки. В ответке должны выигрывать (пройти вряд-ли), зато теперь наверняка кто-то из тех, кто играл на выход, а кто-то на лавку.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Ще Гевара 10 августа 2018, 10:09

      Как то лихо жертвовать ЛЕ для выявления лучших в составе.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > ItalianFootball 10 августа 2018, 11:01

      Думаю, ещё есть фактор недооценки.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Ще Гевара 11 августа 2018, 09:55

      Касаемо русских он всегда будет.

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 августа 2018, 08:01

      Не чего было возле резиденции Лукошенко разъезжаться. Тренироваться нужно было

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 августа 2018, 07:26

      Эх, Саня, завязывать тебе надо было уже с футболом. А теперь на старости лет получил ты позорно в репу в качестве капитана. И через 50 лет будут вспоминать это стыдобище в Минске и вспоминать, что тренировал ту позорную команду Семак, а капитаном тогда был Анюков. Всё, не отмыться уже тебе от этого срама, Сашок!

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 августа 2018, 05:07

      я б ля забухал из за вас...Семак на выход!Руководство на выход!Кто придумал новую команду застрелись с у ка!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 августа 2018, 03:12

      Нет слов, Семак, твоя предыдущая команда смотрелась в сто раз лучше, уж не на слив-ли вы пошли?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > арейская 10 августа 2018, 05:08

      ага Семак не виноват,смешно.

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      Рейтинг: +2863

      nemolod > арейская 10 августа 2018, 09:55

      Очень похоже на это! Ответственный матч один из главных клубных футбольных турниров и вдруг такая неготовность к игре? Вроде бы все целый месяц с лишним готовились и в итоге так и не подготовились должным образом! Еще было бы понятным если 0-4 получили от Реала,Барсы,Баварии,Ливерпуля!

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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 10 августа 2018, 01:42

      Это вообще позор. При всем уважении к «Динамо» Минск так играть, как мы играли в первом тайме, вообще нельзя

      А во втором тайме что, феерили?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Бенедиктус 10 августа 2018, 05:08

      как клоуны в цирке

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 10 августа 2018, 01:04

      Молодец что извинился ! А не сравнил себя с Джорданом ....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2018, 00:05

      на очереди следующий позор в Казани

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