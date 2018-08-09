Анюков: «Разгром от «Динамо»? Это вообще позор. Хочу извиниться перед болельщиками»

Защитник «Зенита» Александр Анюков прокомментировал результат матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

«Это вообще позор. При всем уважении к «Динамо» Минск так играть, как мы играли в первом тайме, вообще нельзя. Хотелось бы извиниться перед болельщиками.

Есть ответная игра. Будем готовиться», – сказал Анюков.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно