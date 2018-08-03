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    Горецка – об отказе «Барселоне»: «Я принял правильное решение, перейдя в «Баварию»

    Новичок «Баварии» полузащитник Леон Горецка не жалеет о своем выборе. Ранее сообщалось, что в его услугах была заинтересована «Барселона».

    «Для меня честь, что «Барселона» интересовалась мной. Всего у меня на руках было несколько предложений, но я потратил много времени, чтобы сделать этот выбор. Уверен, я принял правильное решение, согласившись на переход в «Баварию».

    Здесь я вижу себя в роли «восьмерки», но я гибкий, так что готов играть на любой позиции. Нико Ковач? Он произвел на меня положительное впечатление», – заявил Горецка.

    23-летний немец выступал за «Шальке-04» с 2013 по 2018 год. За этот период он провел 147 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    03.08.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 августа 2018, 12:34

      Время покажет правильный выбор или нет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 августа 2018, 11:29

      Выбор правильный сделал. Баварии он больше подходит. Барсе лучше вернуть Тьяго. Это будет плюсом для всех участников сделки.

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