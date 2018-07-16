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    Семин – о Чорлуке: «Жаль, что в «Локомотиве» не будет чемпиона мира, но вице-чемпион планеты тоже неплохо»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил высокий уровень игры в финальном матче чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

    «Обе команды прошли тяжелейший путь до финала. Франция и Хорватия действительно заслужили право сыграть в матче за самый престижный трофей мирового футбола. Команды показали высокий уровень игры.

    Было видно, что хорватам тяжело после трех подряд матчей с дополнительным временем, но они волевые ребята и в финале вновь продемонстрировали себя с лучшей стороны.

    Безусловно, переживал в этом матче за своего игрока Чорлуку. Жаль, что в составе нашего клуба не будет чемпиона мира, но вице-чемпион планеты тоже неплохо», – сказал Семин.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. Чорлука провел весь матч на скамейке запасных.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Известия

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    16.07.2018 08:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 16 июля 2018, 10:58

      Прочитал голосом Семина

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 08:21

      Понятна радость и гордость Палыча за Чорлуку, но его сейчас должна заботить трансферная пора. Начинается чемпионат РФПЛ, а клуб без покупок для усиления состава. ЛЧ может быть настолько провальной, что мама не горюй. Чем там занимается спортдир и селекционный отдел клуба ?

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > Рубик Докоян 16 июля 2018, 08:30

      Не хотелось бы тебя расстраивать, но помнится после чемпионства, все СМИ писали, что Локо потратил меньше всех денег, и стал чемпионом...
      Так что купит ли кого Локо под большим вопросом...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Кинстифа 16 июля 2018, 08:40

      Я не расстраиваюсь, а констатирую. А что касается чемпионства "Локо" и "Спартака" то с какой регулярностью это происходит в нулевые годы ? Чемпионом дважды был и "Рубин", а где он сейчас. Я болею за Палыча как за человека и профи в отличие от геркусов, но в этом сезоне ему будет очень тяжко по многим причинам. И отмазку, что на чемпионов настраиваются теперь особенно все клубы уже будет не прохонже.

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