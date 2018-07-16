Семин – о Чорлуке: «Жаль, что в «Локомотиве» не будет чемпиона мира, но вице-чемпион планеты тоже неплохо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил высокий уровень игры в финальном матче чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

«Обе команды прошли тяжелейший путь до финала. Франция и Хорватия действительно заслужили право сыграть в матче за самый престижный трофей мирового футбола. Команды показали высокий уровень игры.

Было видно, что хорватам тяжело после трех подряд матчей с дополнительным временем, но они волевые ребята и в финале вновь продемонстрировали себя с лучшей стороны.

Безусловно, переживал в этом матче за своего игрока Чорлуку. Жаль, что в составе нашего клуба не будет чемпиона мира, но вице-чемпион планеты тоже неплохо», – сказал Семин.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2. Чорлука провел весь матч на скамейке запасных.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!