Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чорлука: «Перед ЧМ в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие!»

    Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука заявил, что команда готова снова сыграть 120 минут в финальном матче чемпионата мира-2018.

    «Перед чемпионатом мира в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие! У нас была хорошая подготовка, наши успехи дают нам энергию продолжать еще лучше, чем раньше. Даже если надо будет в финале снова сыграть 120 минут, сделаем это без проблем.

    Не знал, что могу стать первым футболистом РФПЛ, сыгравшим в финале ЧМ, но вдруг буду сидеть весь матч на скамейке запасных (улыбается).

    Никогда не знаем, что может поменять тренер. Пока могу только сказать, что ребята молодцы и играют шикарно», – сказал Чорлука.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место сыграют команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:49

      Добились этого своим неуступчивым характером.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 12 июля 2018, 10:24

      Молодцы!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 12 июля 2018, 09:36

      Французы вам покажут, что такое сумасшествие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2018, 09:32

      Нормуль финал заслужили, должна же была сборная России не пройти, не абы кого, а как минимум финалиста ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:28

      Сумашествие это точно,особенно после слов ГНИДЫ-виды...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Diter Bolen 12 июля 2018, 10:07

      Сам слушай ********* европейскую,а я и так не напрягаюсь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 июля 2018, 08:57

      С таким же успехом и Россия могла оказаться в финале....
      как ни крути ,а с хорватами на равных бились....
      И только Феодосий Синебрюхофф нафекалил ,команде,стране ,предкам,братанам,
      лопыревывым и персонально Черчесу Усатому!
      Хотя выстроив команды с 5го по 8ое -получается,что в неоф.зачете пятые!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > alex1951 12 июля 2018, 11:23

      Ага, Феодосий фекалил на протяжении всего ЧМ, а Черчесу Усатому это нравилось, поэтому и ставил его в каждый матч.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Diter Bolen 12 июля 2018, 11:51

      Срыгни в туман,клизма реактивная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 08:47

      Букмекеры на этом ЧМ хорошо приподнялись. Столько было сенсаций и неожиданных результатов, что прогнозисты многие пролетели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 12 июля 2018, 08:40

      Болел Против Англии, поэтому рад за вас)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11