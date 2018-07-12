Чорлука: «Перед ЧМ в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие!»

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука заявил, что команда готова снова сыграть 120 минут в финальном матче чемпионата мира-2018.

«Перед чемпионатом мира в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие! У нас была хорошая подготовка, наши успехи дают нам энергию продолжать еще лучше, чем раньше. Даже если надо будет в финале снова сыграть 120 минут, сделаем это без проблем.

Не знал, что могу стать первым футболистом РФПЛ, сыгравшим в финале ЧМ, но вдруг буду сидеть весь матч на скамейке запасных (улыбается).

Никогда не знаем, что может поменять тренер. Пока могу только сказать, что ребята молодцы и играют шикарно», – сказал Чорлука.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место сыграют команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья