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  • Чорлука: «Перед ЧМ в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие!»

Чорлука: «Перед ЧМ в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие!»

12 июля 2018, 08:04
11

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука заявил, что команда готова снова сыграть 120 минут в финальном матче чемпионата мира-2018.

«Перед чемпионатом мира в нас никто не верил, но теперь мы в финале, это сумасшествие! У нас была хорошая подготовка, наши успехи дают нам энергию продолжать еще лучше, чем раньше. Даже если надо будет в финале снова сыграть 120 минут, сделаем это без проблем.

Не знал, что могу стать первым футболистом РФПЛ, сыгравшим в финале ЧМ, но вдруг буду сидеть весь матч на скамейке запасных (улыбается).

Никогда не знаем, что может поменять тренер. Пока могу только сказать, что ребята молодцы и играют шикарно», – сказал Чорлука.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место сыграют команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Хорватия Англия Чорлука Ведран
Комментарии (11)
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dyema
1531374018
Болел Против Англии, поэтому рад за вас)))
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Рубик Докоян
1531374443
Букмекеры на этом ЧМ хорошо приподнялись. Столько было сенсаций и неожиданных результатов, что прогнозисты многие пролетели.
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alex1951
1531375067
С таким же успехом и Россия могла оказаться в финале.... как ни крути ,а с хорватами на равных бились.... И только Феодосий Синебрюхофф нафекалил ,команде,стране ,предкам,братанам, лопыревывым и персонально Черчесу Усатому! Хотя выстроив команды с 5го по 8ое -получается,что в неоф.зачете пятые!
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KOLBIS
1531376900
Сумашествие это точно,особенно после слов ГНИДЫ-виды...
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FanatSerj
1531377176
Нормуль финал заслужили, должна же была сборная России не пройти, не абы кого, а как минимум финалиста ))
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19831170
1531377369
Французы вам покажут, что такое сумасшествие.
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Denis SPb
1531380285
Молодцы!!!!!!!
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zigbert
1531385390
Добились этого своим неуступчивым характером.
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