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    Триппьер: «Англия уничтожена этим поражением»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер пообещал, что команда вынесет много позитива из чемпионата мира-2018 после поражения в полуфинале от хорватов.

    «Мы выигрываем и проигрываем вместе, я горд своими партнерами, тем, как мы справлялись с проблемами на этом турнире.

    Нам помогла сплоченность всей команды и болельщиков. У нас просто потрясающий тренер, он собрал эту команду, он задает весь тон.

    Мы вынесем много позитива из этого турнира. Наша команда выросла, и на следующих турнирах мы будем сильнее.

    У нас еще есть одна игра здесь, хотим ее выиграть. Но сейчас все игроки просто уничтожены этим поражением. Мы хотели победить для наших болельщиков, они были невероятны сегодня», – сказал Триппьер.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2018 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:43

      И скоро будет уничтожена болезнью,под вашей фамилией,сэр...Если перестанете показывать красивых болельщиц...

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