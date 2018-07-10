Далич: «Хотим сыграть с Англией в красивый футбол»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан. Балканец хочет сыграть в красивый футбол.

– Как возможно, что маленькая страна повторяет успех 20-летней давности? Это талант или огромная работа?

– У нас такая страна, где ничего нельзя исключить. Четыре миллиона тренеров – все знают о футболе. Это и работа и талант. Если посмотреть на инфраструктуру в Хорватии, можно представить, почему мы хорошо играем в футбол.

– Насколько хорошо изучили сборную Англии? Она часто забивает со стандартов...

– Мы анализировали соперника. Разобрали все по косточкам, знаем, в чем угрозы. Конечно, нужно обратить внимание на стандартные положения. А еще мы хотим сыграть в красивый футбол.