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    Далич: «Хотим сыграть с Англией в красивый футбол»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан. Балканец хочет сыграть в красивый футбол.

    – Как возможно, что маленькая страна повторяет успех 20-летней давности? Это талант или огромная работа?

    – У нас такая страна, где ничего нельзя исключить. Четыре миллиона тренеров – все знают о футболе. Это и работа и талант. Если посмотреть на инфраструктуру в Хорватии, можно представить, почему мы хорошо играем в футбол.

    – Насколько хорошо изучили сборную Англии? Она часто забивает со стандартов...

    – Мы анализировали соперника. Разобрали все по косточкам, знаем, в чем угрозы. Конечно, нужно обратить внимание на стандартные положения. А еще мы хотим сыграть в красивый футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2018 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 июля 2018, 23:55

      Успехов!!!

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