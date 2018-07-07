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    Неймар: «Это самый печальный момент в моей карьере. Трудно найти силы, чтобы снова захотеть играть в футбол»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мыслями после вылета команды с чемпионата мира-2018.

    В четвертьфинале турнира бразильцы проиграли Бельгии со счетом 1:2.

    «Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере. Боль очень велика, потому что мы знали, что можем достичь цели. Мы знали, у нас есть условия, чтобы идти дальше, чтобы сотворить историю... Но в этот раз не вышло.

    Трудно найти силы, чтобы снова захотеть играть в футбол. Но я уверен, что Бог даст мне достаточно сил, чтобы противостоять чему угодно, поэтому я никогда не перестану благодарить его. Даже в моменты поражений.

    Очень рад быть частью этой команды. Я горжусь всеми. Разбита наша мечта, но не наши головы и сердца», – написал Неймар в своем инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.07.2018 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июля 2018, 21:14

      там наверху твои просьбы услышали, но просимулировали...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Fn1s 7 июля 2018, 20:53

      Меньше ныть надо было и
      Больше стараться

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 7 июля 2018, 20:48

      Нужно было больше играть , а не на поле валяться.

      4
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