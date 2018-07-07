Неймар: «Это самый печальный момент в моей карьере. Трудно найти силы, чтобы снова захотеть играть в футбол»

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мыслями после вылета команды с чемпионата мира-2018.

В четвертьфинале турнира бразильцы проиграли Бельгии со счетом 1:2.

«Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере. Боль очень велика, потому что мы знали, что можем достичь цели. Мы знали, у нас есть условия, чтобы идти дальше, чтобы сотворить историю... Но в этот раз не вышло.

Трудно найти силы, чтобы снова захотеть играть в футбол. Но я уверен, что Бог даст мне достаточно сил, чтобы противостоять чему угодно, поэтому я никогда не перестану благодарить его. Даже в моменты поражений.

Очень рад быть частью этой команды. Я горжусь всеми. Разбита наша мечта, но не наши головы и сердца», – написал Неймар в своем инстаграме.