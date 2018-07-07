Шадли: «Свершилось чудо – мы победили Бразилию»

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бразильцев (2:1). Хавбек назвал такой результат чудом.

«Меня переполняет радость и гордость за нашу команду. Сегодня свершилось чудо. Это свершилось наконец-то! Вся команда так рада этой победе, мечты действительно сбываются.

Это результат наших усилий и работы. Приятно, что все они обернулись успехом. Сегодня для нас большой праздник. Вся страна рада за нас. Но для нас это только начало, впереди полуфинал», – сказал Шадли.

В 1/2 бельгийцы встретятся с французами.

Главный матч в истории Казани. Дичайшее шоу

Фаворит ЧМ-2018 уезжает без медалей. Это катастрофа