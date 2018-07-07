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    Шадли: «Свершилось чудо – мы победили Бразилию»

    Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бразильцев (2:1). Хавбек назвал такой результат чудом.

    «Меня переполняет радость и гордость за нашу команду. Сегодня свершилось чудо. Это свершилось наконец-то! Вся команда так рада этой победе, мечты действительно сбываются.

    Это результат наших усилий и работы. Приятно, что все они обернулись успехом. Сегодня для нас большой праздник. Вся страна рада за нас. Но для нас это только начало, впереди полуфинал», – сказал Шадли.

    В 1/2 бельгийцы встретятся с французами.

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2018 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 09:29

      Какое чудо,вы реально их сильнее...

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