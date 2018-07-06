Миньоле при помощи твиттера нашел фаната, просившего его футболку

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бельгии Симон Миньоле нашел своего фаната, который с помощь плаката попросил футболку на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Японией. Игра завершилась победой бельгийцев со счетом 3:2.

Ранее футболист попросил подписчиков своего твиттера помочь найти этого болельщика.

«Твиттер, мы нашли его. Знакомьтесь, Арсен. Он приехал в Россию из Киргизии. И да, он получил мою майку. Как же я люблю соцсети! Спасибо всем за помощь!» – написал Миньоле.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия пройдет в Казани в пятницу, 6 июня, в 21:00 по московскому времени.