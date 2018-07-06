Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миньоле при помощи твиттера нашел фаната, просившего его футболку

    Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бельгии Симон Миньоле нашел своего фаната, который с помощь плаката попросил футболку на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Японией. Игра завершилась победой бельгийцев со счетом 3:2.

    Ранее футболист попросил подписчиков своего твиттера помочь найти этого болельщика.

    «Твиттер, мы нашли его. Знакомьтесь, Арсен. Он приехал в Россию из Киргизии. И да, он получил мою майку. Как же я люблю соцсети! Спасибо всем за помощь!» – написал Миньоле.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия пройдет в Казани в пятницу, 6 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 20:27

      а кто такой куртуа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11