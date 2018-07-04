Дайер – о пенальти: «Сильно нервничал, прежде я не бывал в таких ситуациях»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер рассказал об эмоциях, которые он переживал во время пробития пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Колумбией.
«Конечно, я сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти. Я прежде не бывал в таких ситуациях.
Было непросто подняться после пропущенного на третьей добавленной минуте гола, но нам удалось не поддаться панике и сохранить спокойствие», – сказал Дайер.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.
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Источник: Р-Спорт