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    Дайер – о пенальти: «Сильно нервничал, прежде я не бывал в таких ситуациях»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер рассказал об эмоциях, которые он переживал во время пробития пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Колумбией.

    «Конечно, я сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти. Я прежде не бывал в таких ситуациях.

    Было непросто подняться после пропущенного на третьей добавленной минуте гола, но нам удалось не поддаться панике и сохранить спокойствие», – сказал Дайер.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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    Источник: Р-Спорт

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    04.07.2018 09:48
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