Шадли: «Япония едва не наказала Бельгию. Это большая удача»

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли назвал большой удачей победу своей команды над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, который завершился со счетом 3:2. Бельгийцам удалось на последних минутах реализовать быструю контратаку, забив победный гол.

– Что произошло в эпизоде с вашим победным голом?

– Была тяжелая игра на последних минутах. Абсолютно равный матч с равными возможностями для взятия ворот. Мы уже понимали, что дело идет к дополнительному времени, и Япония едва не наказала нас за это. Хорошо, что Куртуа смог отбить удар Хонды. После этого мы заметили, что есть возможность для контратаки и постарались как можно быстрее доставить мяч до чужой штрафной площади. Это большая удача, что все обернулось голом. Тома Менье сделал отличную передачу – мне оставалось только не промахнуться.

– Из-за чего в начале второго тайма сборная Бельгии позволила японцам забить два гола и повести в счете?

– Япония – очень хорошая команда. Она хорошо выходит из обороны в атаку, неплохо исполняет стандарты и способна наказать соперника за ошибку. Именно это и произошло во втором тайме. Мы невероятно счастливы, что смогли спасти этот матч. Игра была сумасшедшая – уверен, зрители довольны.

– Можете поделиться впечатлениями от арены в Ростове-на-Дону?

– Прекрасный стадион, прекрасная атмосфера на трибунах. Я очень доволен. Впрочем, мне понравились все стадионы и города, на которых мы были во время этого чемпионата. И условия проживания на базе тоже очень хорошие. Россия здорово справляется с организацией мундиаля. Нам остается только думать о футболе и радовать болельщиков.