Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шадли: «Япония едва не наказала Бельгию. Это большая удача»

    Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли назвал большой удачей победу своей команды над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, который завершился со счетом 3:2. Бельгийцам удалось на последних минутах реализовать быструю контратаку, забив победный гол.

    – Что произошло в эпизоде с вашим победным голом?

    – Была тяжелая игра на последних минутах. Абсолютно равный матч с равными возможностями для взятия ворот. Мы уже понимали, что дело идет к дополнительному времени, и Япония едва не наказала нас за это. Хорошо, что Куртуа смог отбить удар Хонды. После этого мы заметили, что есть возможность для контратаки и постарались как можно быстрее доставить мяч до чужой штрафной площади. Это большая удача, что все обернулось голом. Тома Менье сделал отличную передачу – мне оставалось только не промахнуться.

    – Из-за чего в начале второго тайма сборная Бельгии позволила японцам забить два гола и повести в счете?

    – Япония – очень хорошая команда. Она хорошо выходит из обороны в атаку, неплохо исполняет стандарты и способна наказать соперника за ошибку. Именно это и произошло во втором тайме. Мы невероятно счастливы, что смогли спасти этот матч. Игра была сумасшедшая – уверен, зрители довольны.

    – Можете поделиться впечатлениями от арены в Ростове-на-Дону?

    – Прекрасный стадион, прекрасная атмосфера на трибунах. Я очень доволен. Впрочем, мне понравились все стадионы и города, на которых мы были во время этого чемпионата. И условия проживания на базе тоже очень хорошие. Россия здорово справляется с организацией мундиаля. Нам остается только думать о футболе и радовать болельщиков.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 08:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 июля 2018, 10:27

      Японцы молодцы - хорошо играли! И с каждым годом уровень японского футбола растет!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11