Петер Шмейхель: «После пенальти Кейна смотреть игру было невозможно»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель назвал тяжелой игру сборных Колумбии и Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Этот матч совсем нельзя назвать великолепным, это были очень тяжелые 120 минут. Англия вновь повела благодаря справедливому пенальти, реализованному Гарри Кейном. Я уверен, что он выиграет «Золотую бутсу» со своими шестью голами.

А потом смотреть игру было невозможно. Англии не удавалось забить во второй и третий раз, а потом Джордан Пикфорд совершил невероятный сейв, переведя мяч на угловой после удара с 30 метров. Но с этого углового он же и пропустил. А потом были полчаса пустоты.

Игра продолжается до финального свистка, и этого Англия не сделала. Да, отдельные игроки сыграли хорошо, такие как Харри Магуайр. Нельзя сказать, что Англия такая невезучая и не выиграла в основное время. Она не пыталась удвоить преимущество после гола Кейна», — отметил Шмейхель.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.