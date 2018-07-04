Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петер Шмейхель: «После пенальти Кейна смотреть игру было невозможно»

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель назвал тяжелой игру сборных Колумбии и Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    «Этот матч совсем нельзя назвать великолепным, это были очень тяжелые 120 минут. Англия вновь повела благодаря справедливому пенальти, реализованному Гарри Кейном. Я уверен, что он выиграет «Золотую бутсу» со своими шестью голами.

    А потом смотреть игру было невозможно. Англии не удавалось забить во второй и третий раз, а потом Джордан Пикфорд совершил невероятный сейв, переведя мяч на угловой после удара с 30 метров. Но с этого углового он же и пропустил. А потом были полчаса пустоты.

    Игра продолжается до финального свистка, и этого Англия не сделала. Да, отдельные игроки сыграли хорошо, такие как Харри Магуайр. Нельзя сказать, что Англия такая невезучая и не выиграла в основное время. Она не пыталась удвоить преимущество после гола Кейна», — отметил Шмейхель.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 июля 2018, 08:49

      Судья сделал своё дело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 июля 2018, 08:10

      в составе англичан можно выделить только судью пендоса)))) колумбии просто не повезло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 4 июля 2018, 07:02

      Англичанини поставили судить англичан. Великолепно. в ФИФА все идиоты?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11