Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава Липецкой области – о записи в твиттере: «Кто-то опять мне наляпал. Завидуют из-за сотрудничества с Германией»

Глава Липецкой области – о записи в твиттере: «Кто-то опять мне наляпал. Завидуют из-за сотрудничества с Германией»

29 июня 2018, 17:08
9

Губернатор Липецкой области Олег Королев отказался от слов, которые ранее появились в его твиттере по поводу вылета сборной Германии с чемпионата мира-2018 на групповой стадии.

«Кто-то опять мне в твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.).

Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», – написал Королев.

Политик занимает пост губернатора Липецкой области 20 лет.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Германия
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1530281473
Сразу сказал-фейк...
Ответить
Eddyson
1530286628
Какой же все-таки нехороший человек этот Трамп. Мало того, что в своём твиттере всякую ахинею пишет как заведённый, так теперь ещё и в твиттер липецкому боярину "наляпал". Надо королёву санкциями задавить Дональда за такое.
Ответить
InterMilLano1908
1530286694
Вот же ш л ю хххха .... стыд и позор что такие работают на руководящих должностях...вовка позвонил навтыкал и у того трусы потекли...мдя
Ответить
Александр52
1530288574
Даже если фейк, уйди, сдай корону, а потом отмывайся. Помнишь, учили, про честь с молоду ?
Ответить
OfaZavr
1530288797
ну да, мы сразу так и подумали))
Ответить
ALEX ML
1530291152
Видимо власть схватил так, что бесполезно пытаться за сраку и на парашу ...........
Ответить
Тибер
1530302644
Это всё хакеры! Не удивлюсь если окажется что те же что вмешивались в выборы президента США )))
Ответить
Gorasul
1530303722
Этого вора у власти - судить и потом расстрелять! Только так победим!
Ответить
Blossiya
1530356472
А про метро в Липецке, 37 городов-спутников, международный аэропорт и т.д. - это ему вражеские голоса нашептывали, а он при честном липецком народе самолично выговаривал? Хватит уж врать .
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
1
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
1
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+