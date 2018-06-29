Глава Липецкой области – о записи в твиттере: «Кто-то опять мне наляпал. Завидуют из-за сотрудничества с Германией»

Губернатор Липецкой области Олег Королев отказался от слов, которые ранее появились в его твиттере по поводу вылета сборной Германии с чемпионата мира-2018 на групповой стадии.

«Кто-то опять мне в твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.).

Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», – написал Королев.

Политик занимает пост губернатора Липецкой области 20 лет.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас