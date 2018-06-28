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  • Вратарь сборной Сербии Стойкович заплакал после игры с Бразилией

Вратарь сборной Сербии Стойкович заплакал после игры с Бразилией

28 июня 2018, 00:42
5

Голкипер сборной Сербии Владимир Стойкович после матча третьего тура группы Е чемпионата мира-2018 против бразильцев (0:2) признался, что заплакал по окончании встречи.

«Я отбил несколько ударов бразильцев. Надеюсь, что наша нация оценит наши старания. Мы очень расстроены уезжать из России — рассчитывали, что задержимся здесь подольше.

Мои жена и сын были здесь тоже, поддерживая нашу сборную. Я даже заплакал после этого матча», – сказал игрок.

Сербы победили только в первом матче турнира.

Они троллили немцев и пели о чемпионстве

Источник: Sport24
Чемпионат мира Сербия Бразилия Стойкович Владимир
Комментарии (5)
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T_REX
1530136502
Надо было все решать со швейцарцами, а не забить гол и прижаться к воротам, а слезы теперь не помогут
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KOLBIS
1530139235
Прости...черный юмор...Неймар укусил...
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Тибер
1530148864
Не расстраивайтесь! Это же Бразильцы ))) 5 кратные Чемпионы мира ))) У них Пеле 3 раза выиграл , и на сколько мне известно Роналдо 2 )))) Умеют же нападать )))
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Рубик Докоян
1530158094
И мужик плачет, хоть и Стойкович...
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Обер-КанцлерЪ
1530186447
Ключевая игра была со Швейцарией, если бы там выиграли - то и плакать не пришлось бы после Бразилии. К Стойковичу претензий быть не может, сыграл достойно и без ошибок. Да и вообще сербы молодцы, настоящие мужики. Играли до конца. Не то что некоторые.
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