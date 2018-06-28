Вратарь сборной Сербии Стойкович заплакал после игры с Бразилией

Голкипер сборной Сербии Владимир Стойкович после матча третьего тура группы Е чемпионата мира-2018 против бразильцев (0:2) признался, что заплакал по окончании встречи.

«Я отбил несколько ударов бразильцев. Надеюсь, что наша нация оценит наши старания. Мы очень расстроены уезжать из России — рассчитывали, что задержимся здесь подольше.

Мои жена и сын были здесь тоже, поддерживая нашу сборную. Я даже заплакал после этого матча», – сказал игрок.

Сербы победили только в первом матче турнира.

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