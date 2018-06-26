Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жиру: «Свист болельщиков после ничьей с Данией? Думаю, это свистели русские»

Жиру: «Свист болельщиков после ничьей с Данией? Думаю, это свистели русские»

26 июня 2018, 22:31
23

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением о свисте с трибун после матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Дании (0:0).

«Думаю, это свистели не датские или французские болельщики, а русские, которых было на трибунах немало. Их можно понять, ведь они пришли сюда, чтобы увидеть зрелищный спектакль, который в итоге не получился. Мне очень жаль, что наша игра не доставила удовольствия зрителям, но иногда такое случается», – сказал Жиру.

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Дания Франция Жиру Оливье
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vickont
1530042535
Походу авторы сегодня вхлам. "свидетели русские")))
Ответить
Cules2013
1530043640
Свидетели Апокалипсиса, блин. А договорняк был такой очевидный, что капец. Я бы на месте ФИФА принял меры, хоть какие-то.
Ответить
Вомбат
1530043891
Завтра - сегодня уже поздно - зайду на сайты французских СМИ и прочитаю этот комментарий Жиру. Почти уверен, что после слов "это свистели русские" будет точка. А про возмодный договорняк читатели напишут посты, но не более того. Хотя договорняк голимый. Наглый как обе эти команды.
Ответить
zigbert
1530044613
Надо было хотя бы немного поиграть на зрителей.
Ответить
belarus-gomel
1530045230
договорнячок скатали!!! надеюсь, что Аргентина вынесет Францию, а Хорватия Данию!!! это будет ПРАЗДНИК ФУТБОЛА!!!
Ответить
84aivengo
1530047756
это модно сейчас на русских высказывать... жиру с жиру бесится
Ответить
iBragim2102
1530050814
правильно делали, матч уг был.
Ответить
Krossmen73
1530065652
Могли бы кулуарно договориться вкатить по паре мячей друг другу на потеху народу.Такое по-моему было на одном чемпионате.Год не помню.Играли датчане и шведы .Сыграли спектакль 2:2 и в итоге слили итальянцев занявших третье место..Все были довольны кроме итальянцев .А так вчера это было унылое мутное дно а не игра...
Ответить
Chernyi Lis
1530075354
полный договорняк..а другие значит бесплатно смотрели матч и пох.. им что вы вату катали..
Ответить
OfaZavr
1530084832
конечные русские кроме них ведь некому больше. а свои французские значит были довольным происходящим.
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
9
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
15
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+