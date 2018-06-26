Жиру: «Свист болельщиков после ничьей с Данией? Думаю, это свистели русские»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением о свисте с трибун после матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Дании (0:0).

«Думаю, это свистели не датские или французские болельщики, а русские, которых было на трибунах немало. Их можно понять, ведь они пришли сюда, чтобы увидеть зрелищный спектакль, который в итоге не получился. Мне очень жаль, что наша игра не доставила удовольствия зрителям, но иногда такое случается», – сказал Жиру.

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор