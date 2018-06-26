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  • Экс-советник Фурсенко: «Образ у российских игроков и правда дурной. А откуда взяться хорошему?»

Экс-советник Фурсенко: «Образ у российских игроков и правда дурной. А откуда взяться хорошему?»

26 июня 2018, 13:54
13

Бывший советник президента «Зенита» Сергея Фурсенко Каринэ Гюльазизова заявила, что болельщики неоднозначно, а зачастую негативно относятся к сборной России из-за отсутствия у отечественных футболистов должного образа.

– Сейчас сборная России побеждает, но к началу чемпионату мира вокруг нее возникла негативная атмосфера. Почему?

– Меня это огорчает. Есть такое понятие в психологии – психологическая защита. Мне видится, что через этот негатив общество страхуется от возможного провала. Вместо того, чтобы всячески поддерживать нашу команду. Это говорит об инфантильности и потребительстве абсолютного большинства. И нежелании взять хоть какую-то ответственность за поддержку на себя. Такое отмежевание от команды. Словно бы она не имеет никакого отношения к нему, к этому обществу.

Я слышала в одном ток-шоу, идущему по центральному каналу ТВ, как абсолютно будучи при памяти один из спикеров говорил о том, что, если наша команда будет выигрывать, мы будем петь ей оду к радости. Ну, а если нет, то уж, понятно, разнесем в пух и прах! Менталитет у нас, дескать, такой… Это показательно и печально.

Образ у футболистов в России и правда дурной. А откуда взяться хорошему? Ими надо заниматься. И созданием околофутбольного пространства, и формированием спортивных и этических стандартов отрасли.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Фурсенко Сергей
Комментарии (13)
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vladimir-7
1530011825
Советнику необходимо напомнить, как отозвался А.Аршавин: "...Это ваши проблемы", имея ввиду болельщиков. Вот и отсюда отношения болельщиков к игрокам. Это только один штрих.
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Александр52
1530012116
Да она права, видимо знает тему, мы почти все такие, только футболисты более чем. Посмотрите на них, не один толком не поёт гимн, а большинство молчат и особенно тренер. Не выучил слова гимна - штраф, Не победил - долой пол зарплаты, Два раза подряд проиграл, ещё минус. Они понимают только язык баксов, психологи им не помогут, даже Каринэ. А она умничка.
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insider_retro
1530012960
Потому что они не парни с нашего двора!.. Пригламурненные и оторванные от людей и болельщиков... А гонять с дудкой в поддержку ленивых и распиаренных игроков - не очень вставляет... За сборную, в целом, как отражение нашей державы в турнире - болею и переживаю, а по отдельности и в персоналиях - мало, кто вызывает симпатии...
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Garrincha58
1530013199
никогда у меня не будет положительного мнения о наших кривоногих потому что они не умеют играть в настоящий футбол как другие команды и особенно когда у них такие руководители как эти вице министры всякие и им подобные
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Eddyson
1530013342
А у кого в нашей стране сохранился хороший образ на сегодня? Учителя, врачи, банкиры,юристы? Про любую профессиональную группу хоть сосед, хоть соседка выльют тебе столько грязи, что мама не горюй.
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triton004
1530018102
Дать бездарному человеку(либо хотя-бы менее талантливым людям) денег,а потом ещё намеренно бабла,и ты получишь игрока сборной России,ни то,ни сё... Как ещё можно поддерживать,что ещё нужно сделать чтоб у них была хоть какая-то мотивация? Пол-страны сидят впроголодь,чтоб посмотреть как они стараются играть
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Урия Гип
1530019810
Большинство болельщиков не хотела этого тренера, и многих из этих игрочишек.
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Zenmaster
1530020658
Когда команда побеждает -- играет со 100% отдачей в каждой игре -- ничего уже создавать не надо т.к. её и так вся страна поддержит !!!!!
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zigbert
1530022652
Так сложилось за последние годы. Победы окрыляют не только футболистов но и их поклонников. А неудач у нас достаточно.
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OfaZavr
1530027679
не нужно болельщиков делать крайними, играли бы всегда с полной отдачей никто бы и слова не сказал, а если есть за что то будьте уж добры получайте заслуженную порцию критики и не обижайтесь а примите к сведению для исправления недостатков.
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