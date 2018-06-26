Экс-советник Фурсенко: «Образ у российских игроков и правда дурной. А откуда взяться хорошему?»

Бывший советник президента «Зенита» Сергея Фурсенко Каринэ Гюльазизова заявила, что болельщики неоднозначно, а зачастую негативно относятся к сборной России из-за отсутствия у отечественных футболистов должного образа.

– Сейчас сборная России побеждает, но к началу чемпионату мира вокруг нее возникла негативная атмосфера. Почему?

– Меня это огорчает. Есть такое понятие в психологии – психологическая защита. Мне видится, что через этот негатив общество страхуется от возможного провала. Вместо того, чтобы всячески поддерживать нашу команду. Это говорит об инфантильности и потребительстве абсолютного большинства. И нежелании взять хоть какую-то ответственность за поддержку на себя. Такое отмежевание от команды. Словно бы она не имеет никакого отношения к нему, к этому обществу.

Я слышала в одном ток-шоу, идущему по центральному каналу ТВ, как абсолютно будучи при памяти один из спикеров говорил о том, что, если наша команда будет выигрывать, мы будем петь ей оду к радости. Ну, а если нет, то уж, понятно, разнесем в пух и прах! Менталитет у нас, дескать, такой… Это показательно и печально.

Образ у футболистов в России и правда дурной. А откуда взяться хорошему? Ими надо заниматься. И созданием околофутбольного пространства, и формированием спортивных и этических стандартов отрасли.