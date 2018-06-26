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    Экс-советник Фурсенко: «Образ у российских игроков и правда дурной. А откуда взяться хорошему?»

    Бывший советник президента «Зенита» Сергея Фурсенко Каринэ Гюльазизова заявила, что болельщики неоднозначно, а зачастую негативно относятся к сборной России из-за отсутствия у отечественных футболистов должного образа.

    – Сейчас сборная России побеждает, но к началу чемпионату мира вокруг нее возникла негативная атмосфера. Почему?

    – Меня это огорчает. Есть такое понятие в психологии – психологическая защита. Мне видится, что через этот негатив общество страхуется от возможного провала. Вместо того, чтобы всячески поддерживать нашу команду. Это говорит об инфантильности и потребительстве абсолютного большинства. И нежелании взять хоть какую-то ответственность за поддержку на себя. Такое отмежевание от команды. Словно бы она не имеет никакого отношения к нему, к этому обществу.

    Я слышала в одном ток-шоу, идущему по центральному каналу ТВ, как абсолютно будучи при памяти один из спикеров говорил о том, что, если наша команда будет выигрывать, мы будем петь ей оду к радости. Ну, а если нет, то уж, понятно, разнесем в пух и прах! Менталитет у нас, дескать, такой… Это показательно и печально.

    Образ у футболистов в России и правда дурной. А откуда взяться хорошему? Ими надо заниматься. И созданием околофутбольного пространства, и формированием спортивных и этических стандартов отрасли.

    Источник: Sport24

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    26.06.2018 13:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 18:41

      не нужно болельщиков делать крайними, играли бы всегда с полной отдачей никто бы и слова не сказал, а если есть за что то будьте уж добры получайте заслуженную порцию критики и не обижайтесь а примите к сведению для исправления недостатков.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 17:17

      Так сложилось за последние годы. Победы окрыляют не только футболистов но и их поклонников. А неудач у нас достаточно.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 июня 2018, 16:44

      Когда команда побеждает -- играет со 100% отдачей в каждой игре -- ничего уже создавать не надо т.к. её и так вся страна поддержит !!!!!

      3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 26 июня 2018, 16:30

      Большинство болельщиков не хотела этого тренера, и многих из этих игрочишек.

      3
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      Рейтинг: +508

      triton004 26 июня 2018, 16:01

      Дать бездарному человеку(либо хотя-бы менее талантливым людям) денег,а потом ещё намеренно бабла,и ты получишь игрока сборной России,ни то,ни сё... Как ещё можно поддерживать,что ещё нужно сделать чтоб у них была хоть какая-то мотивация? Пол-страны сидят впроголодь,чтоб посмотреть как они стараются играть

      7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2018, 15:50

      Интересно,есть ли где список работников ленинградского Зенита времён СССР?Сравнить бы с нынешним.Одно приятное вычитал из статьи: она бывший советник фурсенко.Значит,созданием околофутбольного пространства занят кто-то другой.Возможно,решили оставить до прилёта рептиллоидов.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 14:51

      И у Фурсенко в том числе...

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 26 июня 2018, 14:42

      А у кого в нашей стране сохранился хороший образ на сегодня? Учителя, врачи, банкиры,юристы? Про любую профессиональную группу хоть сосед, хоть соседка выльют тебе столько грязи, что мама не горюй.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2018, 14:39

      никогда у меня не будет положительного мнения о наших кривоногих потому что они не умеют играть в настоящий футбол как другие команды и особенно когда у них такие руководители как эти вице министры всякие и им подобные

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 26 июня 2018, 14:36

      Потому что они не парни с нашего двора!.. Пригламурненные и оторванные от людей и болельщиков... А гонять с дудкой в поддержку ленивых и распиаренных игроков - не очень вставляет... За сборную, в целом, как отражение нашей державы в турнире - болею и переживаю, а по отдельности и в персоналиях - мало, кто вызывает симпатии...

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