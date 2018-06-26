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    Иньеста: «Теперь Испанию ждут матчи жизни и смерти. Игра России потребует от нас прогресса»

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что команда выполнила лишь первую поставленную передней ней задачу – выйти в плей-офф с первого места в группе В.

    «Мы выполнили нашу первую задачу и вышли из группы с первого места. Теперь нас ждут матчи жизни и смерти. Нам есть в чем прибавлять. Мы проанализируем нашу игру и игру нашего соперника.

    Нас ждет сложный матч. Всегда надо находить правильный баланс, и игра со сборной России потребует от нас прогресса», – сказал Иньеста.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2018 10:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:16

      С испанцами главное не пропустить быстрый гол.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 июня 2018, 11:02

      Тонкий испанский троллинг...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Lester84 26 июня 2018, 11:23

      Кому как не им понимать, что им повезло больше нежели кому бы то ни было))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 10:38

      Любая может команда выиграть, но больше всего хочет команда ФИФА...

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Рубик Докоян 26 июня 2018, 11:55

      Пока выигрывает команда VAR....)))))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ЖОРРО 26 июня 2018, 17:48

      Команда ВАР под руководством команды ФИФА. ))) Много к ним вопросов по регламенту. Но то, что они заинтересованы, чтобы дальше проходили рейтинговые и именитые сборные видно и на пьяный глаз. )))

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