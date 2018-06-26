Иньеста: «Теперь Испанию ждут матчи жизни и смерти. Игра России потребует от нас прогресса»

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что команда выполнила лишь первую поставленную передней ней задачу – выйти в плей-офф с первого места в группе В.

«Мы выполнили нашу первую задачу и вышли из группы с первого места. Теперь нас ждут матчи жизни и смерти. Нам есть в чем прибавлять. Мы проанализируем нашу игру и игру нашего соперника.

Нас ждет сложный матч. Всегда надо находить правильный баланс, и игра со сборной России потребует от нас прогресса», – сказал Иньеста.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии