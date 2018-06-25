Фернандес: «Двери сборной были бы закрыты для меня в родной Бразилии»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес считает, что сделал правильный выбор, пойдя на натурализацию для участия в чемпионате мира-2018.

— Вы единственный натурализованный игрок, который попал в финальную заявку сборной России на ЧМ-2018. Как чувствуете себя в команде?

— В коллективе все меня уважают, и я, в свою очередь, великолепно отношусь ко всем партнерам, тренерам и персоналу сборной. Я уже шесть лет живу в России, поэтому можно сказать уже стал «своим». Очень счастлив здесь и надеюсь продолжать играть за ЦСКА и сборную еще долгое время.

— Кто сыграл главную роль в вашей натурализации?

— Прежде всего это мой выбор. Меня поддержали моя семья и мои близкие друзья, что для меня очень важно. У меня была мечта сыграть на чемпионате мира по футболу, и я реализовал ее в футболке сборной России. РФС открыл мне двери, которые, скорее всего, были бы закрыты для меня в родной Бразилии. Я благодарю Бога за то, что моя карьера сложилась именно таким образом. Я счастливый человек.