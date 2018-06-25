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    Фернандес: «Двери сборной были бы закрыты для меня в родной Бразилии»

    Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес считает, что сделал правильный выбор, пойдя на натурализацию для участия в чемпионате мира-2018.

    — Вы единственный натурализованный игрок, который попал в финальную заявку сборной России на ЧМ-2018. Как чувствуете себя в команде?

    — В коллективе все меня уважают, и я, в свою очередь, великолепно отношусь ко всем партнерам, тренерам и персоналу сборной. Я уже шесть лет живу в России, поэтому можно сказать уже стал «своим». Очень счастлив здесь и надеюсь продолжать играть за ЦСКА и сборную еще долгое время.

    — Кто сыграл главную роль в вашей натурализации?

    — Прежде всего это мой выбор. Меня поддержали моя семья и мои близкие друзья, что для меня очень важно. У меня была мечта сыграть на чемпионате мира по футболу, и я реализовал ее в футболке сборной России. РФС открыл мне двери, которые, скорее всего, были бы закрыты для меня в родной Бразилии. Я благодарю Бога за то, что моя карьера сложилась именно таким образом. Я счастливый человек.

    Источник: Известия

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    25.06.2018 06:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2018, 04:08

      Вот и хорошо, зато нам пригодился, ещё как пригодился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июня 2018, 12:46

      хорошее приобретение для России а кто против натурилизации пусть посмотрит на дсборные такие как Франция .Германия .Швейцария.и т.д и т.п.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:59

      Все сделал правильно. В Бразилии ему трудно было пробиться в состав, а тут игры на ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 11:50

      правильное решение принял и нашей сборной очень кстати пришелся, еще и такой шанс получил сыграть на ЧМ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 июня 2018, 09:40

      думаю ещё и на Евро и последующим ЧМ увидим его в сборная, ну если наши отберутся...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 июня 2018, 08:44

      Молодец, Марио! Здоровья и удачи тебе и твоей семье.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 08:41

      Вот что настоящему мужику и человеку надо,а не куча бабла...Молодец Марио!...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 июня 2018, 07:49

      Лучший Российский правый защитник атакующего плана принял правильное решение и поэтому играет на ЧМ за - сборную и в ЛЧ - за армейцев.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 25 июня 2018, 07:32

      Мы помогли тебе, ты помог нам.

      1
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 25 июня 2018, 06:23

      Удачи Марио в сборной и ЦСКА.

      9
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