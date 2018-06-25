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  • Фернандес: «Двери сборной были бы закрыты для меня в родной Бразилии»

Фернандес: «Двери сборной были бы закрыты для меня в родной Бразилии»

25 июня 2018, 06:16
10

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес считает, что сделал правильный выбор, пойдя на натурализацию для участия в чемпионате мира-2018.

— Вы единственный натурализованный игрок, который попал в финальную заявку сборной России на ЧМ-2018. Как чувствуете себя в команде?

— В коллективе все меня уважают, и я, в свою очередь, великолепно отношусь ко всем партнерам, тренерам и персоналу сборной. Я уже шесть лет живу в России, поэтому можно сказать уже стал «своим». Очень счастлив здесь и надеюсь продолжать играть за ЦСКА и сборную еще долгое время.

— Кто сыграл главную роль в вашей натурализации?

— Прежде всего это мой выбор. Меня поддержали моя семья и мои близкие друзья, что для меня очень важно. У меня была мечта сыграть на чемпионате мира по футболу, и я реализовал ее в футболке сборной России. РФС открыл мне двери, которые, скорее всего, были бы закрыты для меня в родной Бразилии. Я благодарю Бога за то, что моя карьера сложилась именно таким образом. Я счастливый человек.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Бразилия Фернандес Марио
Комментарии (10)
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ZAITZEFF2011
1529897030
Удачи Марио в сборной и ЦСКА.
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vavanze
1529901178
Мы помогли тебе, ты помог нам.
Ответить
Dominator777
1529902189
Лучший Российский правый защитник атакующего плана принял правильное решение и поэтому играет на ЧМ за - сборную и в ЛЧ - за армейцев.
Ответить
KOLBIS
1529905317
Вот что настоящему мужику и человеку надо,а не куча бабла...Молодец Марио!...
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vladimir-7
1529905444
Молодец, Марио! Здоровья и удачи тебе и твоей семье.
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pegas1276
1529908806
думаю ещё и на Евро и последующим ЧМ увидим его в сборная, ну если наши отберутся...
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OfaZavr
1529916609
правильное решение принял и нашей сборной очень кстати пришелся, еще и такой шанс получил сыграть на ЧМ.
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zigbert
1529917163
Все сделал правильно. В Бразилии ему трудно было пробиться в состав, а тут игры на ЧМ.
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giluxa1963
1529919972
хорошее приобретение для России а кто против натурилизации пусть посмотрит на дсборные такие как Франция .Германия .Швейцария.и т.д и т.п.
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арейская
1529975307
Вот и хорошо, зато нам пригодился, ещё как пригодился
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