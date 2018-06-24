Чорлука: «Россия добилась огромного успеха на Евро-2008 благодаря хорватам»

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука подчеркнул, что российские болельщики должны быть благодарны его команде.

В 2008 году хорваты обыграли англичан, что позволило России выйти в финальную часть Евро-2008. На самом турнире россияне под руководством Гуса Хиддинка завоевали бронзовые медали.

«Хотел бы напомнить российским болельщикам, что их сборная добилась огромного успеха в 2008 году благодаря нам. Они не должны забывать об этом!» — приводит слова Чорлуки Vecernji list.