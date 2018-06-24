Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чорлука: «Россия добилась огромного успеха на Евро-2008 благодаря хорватам»

Чорлука: «Россия добилась огромного успеха на Евро-2008 благодаря хорватам»

24 июня 2018, 08:27
20

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука подчеркнул, что российские болельщики должны быть благодарны его команде.

В 2008 году хорваты обыграли англичан, что позволило России выйти в финальную часть Евро-2008. На самом турнире россияне под руководством Гуса Хиддинка завоевали бронзовые медали.

«Хотел бы напомнить российским болельщикам, что их сборная добилась огромного успеха в 2008 году благодаря нам. Они не должны забывать об этом!» — приводит слова Чорлуки Vecernji list.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Россия Чорлука Ведран
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALF 01
1529819341
До сихпор помню их победу над англией и всегда после этого болею за них .
Ответить
general.lizyukov
1529820650
Да, мы помним. Как и ваших усташей во время войны. За 2008 - спасибо, до сих пор ролик пересматриваю.
Ответить
vladimir-7
1529821525
Конечно помним и гол Олича, поставивший жирную точку, тоже помним. А мы болеем за Хорватию и вы тоже это знайте и всегда помните.
Ответить
84aivengo
1529821835
спасибо за это конечно.... мы благодарны... но бились то вы тогда за свою страну,а не за нас ... некрасиво этим каждый раз тыкать
Ответить
Garrincha58
1529825802
Чорлука добился огромного финансового результата благодаря РЖД и непонятно за что
Ответить
KOLBIS
1529826185
Может попу еще вылизывать по утрам?...
Ответить
МВС
1529826207
Никто не забыт.ничто не забыто.беспокоиться по этому поводу не стоит.
Ответить
Jenea83
1529833734
Народ не забыл, Хорваты очень нам помогли. Я вот лично за них буду болеть.
Ответить
С-Пб on-line
1529834458
А вы не забывайте, что воевали на стороне Германии и получили от нас пез досов.
Ответить
bset
1529836485
Так мы помним. Мы благодарны. Хотя могли все сами, но взяли и с Израилем облажались. Спасибо за те 4:3!
Ответить
Главные новости
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
6
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
4
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+