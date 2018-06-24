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    Чорлука: «Россия добилась огромного успеха на Евро-2008 благодаря хорватам»

    Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука подчеркнул, что российские болельщики должны быть благодарны его команде.

    В 2008 году хорваты обыграли англичан, что позволило России выйти в финальную часть Евро-2008. На самом турнире россияне под руководством Гуса Хиддинка завоевали бронзовые медали.

    «Хотел бы напомнить российским болельщикам, что их сборная добилась огромного успеха в 2008 году благодаря нам. Они не должны забывать об этом!» — приводит слова Чорлуки Vecernji list.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 08:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 июня 2018, 13:34

      Так мы помним. Мы благодарны. Хотя могли все сами, но взяли и с Израилем облажались. Спасибо за те 4:3!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 24 июня 2018, 13:07

      Помним конечно...спасибо. Но и вы не должны забывать...что не бесплатно играли, Наши богатеи вам бабла подкинули.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 июня 2018, 13:00

      А вы не забывайте, что воевали на стороне Германии и получили от нас пез досов.

      -2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 июня 2018, 12:48

      Народ не забыл, Хорваты очень нам помогли. Я вот лично за них буду болеть.

      2
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits 24 июня 2018, 12:03

      Набросились тут все, как будто он ну дико не прав. Считаю, действительно должны быть благодарны, а не швырять гавном.

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 24 июня 2018, 11:16

      Успеха добились не благодаря Вам, вышли из группы да и не более, и то Вы вышли на поле сражаться за свою страну, а не за нашу. По Вашим словам, так Вы вместо наших и Голландцев победили. Есть регламент и согласно ему какая либо сборная проходит или нет по очкам и так далее, а кто где то пукнул не важно. К примеру: если Вы проиграли тогда, то никто бы не кричал, вот благодаря Хорватам мы не добились успеха на Евро... Бред... Сделали что могли и этого оказалось достаточно для выхода из группы.
      Тыкать подобным образом не красит человека...

      -1
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits > Наварх 24 июня 2018, 12:00

      да не обязаны они были тогда так сражаться, не перед своими зрителями играли и никто бы их в своей стране не осудил тогда за любой результат.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 24 июня 2018, 11:09

      К чему бы это было сказано...

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 июня 2018, 11:07

      Всегда поражало, как вроде бы адекватные люди начинают через СМИ нести какую-то ахинею. Ну, было, помним. Что нам теперь заплакать от счастья?

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 24 июня 2018, 10:43

      Никто не забыт.ничто не забыто.беспокоиться по этому поводу не стоит.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 10:43

      Может попу еще вылизывать по утрам?...

      0
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