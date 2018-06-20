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    Игроки сборной Дании оплатили частный самолет Кнудсену, чтобы он смог увидеть новорожденную дочь

    Игроки сборной Дании оплатили перелет на частном самолете защитнику Йонасу Кнудсену, чтобы он смог слетать домой и посмотреть на свою новорожденную дочь после победы над Перу (1:0) в матче первого тура чемпионата мира-2018.

    Жена 25-летнего футболиста Трина родила девочку на несколько недель раньше запланированного срока после того, как Кнудсен прибыл на турнир в Россию.

    «Мы взглянули на это по-человечески. В команде много отцов. Вы должны помнить, что мы люди, а также футболисты.

    Как отец, я не представляю, как тяжело было для Йонаса узнать о таком событии и не находиться при нем. Мы хотели сделать для него все, чтобы он увидел свою дочь», – сказа голкипер датчан Каспер Шмейхель.

    Источник: BBC

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    20.06.2018 21:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 июня 2018, 12:52

      Молодцы! Это учитывая, что Кнудсен - новичок в команде и не имеет авторитета.
      Приятно, что в команде царит такая добрая атмосфера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 09:08

      Молодцы. Поддержали товарища по команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июня 2018, 23:38

      Через 9 месяцев им придётся оплатить ему самолёт из дома до Ростова, всякое бывает...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > DOCTOR PENALTY 21 июня 2018, 12:47

      при чём тут Ростов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 июня 2018, 23:08

      Мужчины!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 20 июня 2018, 22:59

      Вот это круто

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 20 июня 2018, 21:59

      Как сказал классик: "Пацаны ваще ребята!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 21:58

      Достойно и заслуживает человеческого понимания. Не футболом единым жив человек...

      2
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