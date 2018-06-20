Игроки сборной Дании оплатили частный самолет Кнудсену, чтобы он смог увидеть новорожденную дочь

Игроки сборной Дании оплатили перелет на частном самолете защитнику Йонасу Кнудсену, чтобы он смог слетать домой и посмотреть на свою новорожденную дочь после победы над Перу (1:0) в матче первого тура чемпионата мира-2018.

Жена 25-летнего футболиста Трина родила девочку на несколько недель раньше запланированного срока после того, как Кнудсен прибыл на турнир в Россию.

«Мы взглянули на это по-человечески. В команде много отцов. Вы должны помнить, что мы люди, а также футболисты.

Как отец, я не представляю, как тяжело было для Йонаса узнать о таком событии и не находиться при нем. Мы хотели сделать для него все, чтобы он увидел свою дочь», – сказа голкипер датчан Каспер Шмейхель.