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    ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Исландию. Месси не забил пенальти

    Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Открыл счет на 19-й минуте нападающий Серхио Агуэро. Через четыре минуты форвард Альфред Финнбогасон его сравнял.

    На 64-й минуте встречи Лионель Месси не реализовал пенальти.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

    Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 19; 1:1 – Финнбогасон, 23.

    Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Меса (Игуаин, 84), Месси, Агуэро.

    Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гуннарсон (Скуласон, 76), Гудмундссон (Гисласон, 65), Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Халлфредссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).

    Нереализованный пенальти: Месси, 64.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 17:54
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:39

      Исландцы ни в чем не уступали аргентинцам и сумели навязать свою игру.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 июня 2018, 21:25

      Викинги в очередной раз доказали что они очень серьёзный соперник!Молодцы!Не дали разгуляться хвалёным звёздным латиносам!Аргентина же разочаровала...

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 июня 2018, 19:53

      Великая евротолерантность и солидарность,, как она достала. Судья, поляк, творил что хотел, не поставил явный пенальти. Надо расследовать как Польша и Исландия связаны, это важны, это 2 из 3-х главных антогонистов России, а также Аргентины через Англию, а Англия та самая третья интригантка. Здесь не без политики. Зачем тогда телеконтроль ? Повторы и просмотр спорных моментов ??? Секретная комната !!! Короче, судья подыграл Исландии. Зачем ???

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 19:14

      исландцы молодцы, достойно играли и ничья полностью справедливый результат.

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      Рейтинг: +67324

      portero 16 июня 2018, 18:58

      Исландия молодцы!
      тренер есть у аргентины? или всеже там Месси рулит ???? не тянет он в сборной , может дальше сумеет перестроиться

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 июня 2018, 18:54

      Я ставил на викингов... Почти угадал.. А вот сравнение месси и Роналду... Кто круче?! Хет трик (пенальти, с игры, штрафной) или.. Или ничего..?!

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 июня 2018, 18:51

      Ну викинги автобус поставили качественный. Но такие кудесники мяча должны всё равно забивать пару-тройку. Но уже который турнир у Аргентины умопомрачительное нападение, а толку нет

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 июня 2018, 18:45

      Викингам - браво!!
      Ну, просто красавеллы!!

      4
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Таганский 16 июня 2018, 18:49

      Они просто красавчики!!!!!!!!!!!!!1

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 18:35

      Тот случай когда есть звёздные игроки, а команды-звезды нет. Каждый раз у аргентинцев что-то не получается. Но это первая стартовая игра с мощной, атлетичной и неуступчивой командой. Посмотрим как дальше у них пойдёт.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 18:23

      да,пока первый радостный результат,надеюсь не последний

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > спанчес 16 июня 2018, 19:10

      Да))) все одно, Рон лучший в мире, Месси в голлактике)

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