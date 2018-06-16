ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Исландию. Месси не забил пенальти

Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Открыл счет на 19-й минуте нападающий Серхио Агуэро. Через четыре минуты форвард Альфред Финнбогасон его сравнял.

На 64-й минуте встречи Лионель Месси не реализовал пенальти.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Агуэро, 19; 1:1 – Финнбогасон, 23.

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Меса (Игуаин, 84), Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гуннарсон (Скуласон, 76), Гудмундссон (Гисласон, 65), Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Халлфредссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).

Нереализованный пенальти: Месси, 64.

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