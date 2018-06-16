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  • ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Исландию. Месси не забил пенальти

ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Исландию. Месси не забил пенальти

16 июня 2018, 17:54
49

Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Открыл счет на 19-й минуте нападающий Серхио Агуэро. Через четыре минуты форвард Альфред Финнбогасон его сравнял.

На 64-й минуте встречи Лионель Месси не реализовал пенальти.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа D. 1-й тур

Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Агуэро, 19; 1:1 – Финнбогасон, 23.

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Меса (Игуаин, 84), Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гуннарсон (Скуласон, 76), Гудмундссон (Гисласон, 65), Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Халлфредссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).

Нереализованный пенальти: Месси, 64.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Исландия
Комментарии (49)
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Shogun
1529160973
Аргентина мертвая, убери Месси и опять 6-0 на табло будет
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hollnder
1529160996
Исландцы молодцы, сражались как настоящие викинги!)
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3a zenit
1529161270
Марадона нюхающий кокс на трибунах и слепые видео-судьи мне очень понравились.Местами думал что смотрю игру Ростова или Рубина.Аргентинцы слишком упорно играли через Месси.
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deinego77@yandex.ru
1529161362
Респект Исландцам молодцы !!!!!!!!!!!!!!! Здорово !!!!!!!!!!!!!!11
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Vladimir93rus
1529161443
Не смогли обыграть команду стоматолога , и забить пенальти кинорежиссёру). Исландцы молодцы , вот что значит воля и команда !
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insider_retro
1529161784
Не смогла... Да и, вообще, в одну калитку ещё матчей не было... Чувствую, что подобного "не смогла" будет ещё не раз и применительно к другим сборным!..))
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Kulima
1529161867
С какой же самоотдачей играли Исландцы! Как в мяч вгрызались, с какими горячими глазами играли! Молодцы, как всегда порадовали! Ну а Аргентине надо что-то придумывать, игры как таковой нет, но хотя, темп надеюсь наберут!
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cska-62
1529162200
Браво, Исландия! Население в 450 раз меньше, чем население Российской Федерации – два микрорайона города Москвы! Каждый десятый житель приехал на Чемпионат мира в Россию! И блистательная ничья в первом же матче с Аргентиной со счётом 1:1. Ну, а вратарь исландцев и режиссёр по профессии Ханнес Халльдорсон отразил в матче пенальти после удара самого Лионеля Месси! Вот кто настоящий РЕЖИССЁР, а не тот террорист, которого враги рода человеческого нагло объявили «режиссёром» и требуют освобождения самозванца.
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спанчес
1529162438
насчет того кто круче мисси или нырялду я считаю что пока нырялду круче 1. 3 года подряд лига чемпионов 2.Чемпион европи 3.Хет трик в ворота Испандии а Миси даже Ислании не забил, а ведь Ислания это далеко не Испандия PS. Ну и пенальти умеет забивать
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Superviser77
1529164478
Я ставил на викингов... Почти угадал.. А вот сравнение месси и Роналду... Кто круче?! Хет трик (пенальти, с игры, штрафной) или.. Или ничего..?!
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