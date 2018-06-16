ЧМ-2018. Аргентина не смогла обыграть Исландию. Месси не забил пенальти

Исландцы ни в чем не уступали аргентинцам и сумели навязать свою игру.
Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.
Открыл счет на 19-й минуте нападающий Серхио Агуэро. Через четыре минуты форвард Альфред Финнбогасон его сравнял.
На 64-й минуте встречи Лионель Месси не реализовал пенальти.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа D. 1-й тур
Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Агуэро, 19; 1:1 – Финнбогасон, 23.
Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Меса (Игуаин, 84), Месси, Агуэро.
Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гуннарсон (Скуласон, 76), Гудмундссон (Гисласон, 65), Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Халлфредссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).
Нереализованный пенальти: Месси, 64.