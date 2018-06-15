Испанские СМИ: «Головин показал свою магию на ЧМ и стал большим героем матча с Саудовской Аравией»

Испанское издание Mundo Deportivo отреагировало на игру полузащитника сборной России Александра Головина в матче открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0). В этой встрече 22-летний хавбек отметился голом и двумя результативными передачами.

«Россия добилась ошеломляющей победы над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира. Российская команда не дала ни малейшего шанса сопернику и одержала первую победу благодаря работе своих игроков, особенно Александра Головина.

В 22 года Головин показал свою магию на ЧМ и стал большим героем встречи, поучаствовав в трех первых голах, забитых его товарищами по команде, и отметивших последним пятым голом в матче. Молодой футболист ЦСКА сделал две голевые передачи и нанес роскошный удар, которые помогли россиянам взять первые три очка на турнире.

В четверг Головин показал себя как игрок высокого класса с прекрасной техникой и видением атаки. Его превосходная правая нога может делать все, и наверняка она ослепит болельщиков еще ни один раз», – написано в статье.