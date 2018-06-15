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    Испанские СМИ: «Головин показал свою магию на ЧМ и стал большим героем матча с Саудовской Аравией»

    Испанское издание Mundo Deportivo отреагировало на игру полузащитника сборной России Александра Головина в матче открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0). В этой встрече 22-летний хавбек отметился голом и двумя результативными передачами.

    «Россия добилась ошеломляющей победы над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира. Российская команда не дала ни малейшего шанса сопернику и одержала первую победу благодаря работе своих игроков, особенно Александра Головина.

    В 22 года Головин показал свою магию на ЧМ и стал большим героем встречи, поучаствовав в трех первых голах, забитых его товарищами по команде, и отметивших последним пятым голом в матче. Молодой футболист ЦСКА сделал две голевые передачи и нанес роскошный удар, которые помогли россиянам взять первые три очка на турнире.

    В четверг Головин показал себя как игрок высокого класса с прекрасной техникой и видением атаки. Его превосходная правая нога может делать все, и наверняка она ослепит болельщиков еще ни один раз», – написано в статье.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.06.2018 16:23
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:17

      Высший пилотаж.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 18:03

      Вот к саудитам играть и поедет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 17:17

      Народ, главное не сглазить.
      Посмотрим , что в последующих матчах будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 15 июня 2018, 16:29

      Про «Мистера Дзагоева» в своё время на Евро писали подобное!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > ВикторВВ 15 июня 2018, 16:48

      травмы

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