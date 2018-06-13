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  • Уткин: «Комментатор стартовой игры сборной России на ЧМ сегодня бегал мне за напитками»

Уткин: «Комментатор стартовой игры сборной России на ЧМ сегодня бегал мне за напитками»

13 июня 2018, 17:36
18

Комментатор Василий Уткин в своем твиттере опубликовал видео, на котором его коллега по цеху Александр Елагин покупает ему газированную воду в баре.

«Комментатор стартовой игры сборной сегодня бегал мне за напитками», – написал Уткин.

Елагин вместе с Леонидом Слуцким будет работать на матче открытия чемпионата мира РоссияСаудовская Аравия на «Первом канале». Уткин также будет комментировать игры мундиаля на «Первом».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Уткин Василий
Комментарии (18)
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1bear
1528902038
...чмо,молчал бы лучше...
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каа
1528902885
Самые опасные люди это те, кому ниже уже некуда опускаться... Уасе на заметку...: Когда два мужика в кафе - за столом остается сидеть либо приглашенный, либо скряга...
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Cules2013
1528904195
Ну вот и классический Уткин. А то я переживал, что не плохо ли ему там, может чего случилось - в прошлый раз он аж 3 адекватных абзаца в интервью журналисту из себя выдавил. Рекорд.
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erma
1528904675
Комментаторы, кстати, тоже должны быть в форме, а не распивать спиртные напитки за день до матча. А то будет такое амбре, что соседи-комментаторы со стульев попадают.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1528904984
Какой же ...удак этот уткин. Свою пятую точку не может от стула оторвать ...а берёт спортсменов обсуждать
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Garrincha58
1528906893
это он так шутит? или крыша совсем съехала, отправьте его к доктору
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Рубик Докоян
1528908681
Удачная пара будет комментировать матч. А что касается газированных напитков, ту пусть Вася пьёт. Скажи мне что ты пьёшь, и я скажу тебе сколько ты проживёшь...
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Lester84
1528912375
Поди за алкогольными напитками бегал. Васян по ходу возобновление комментаторской карьеры уже отмечает)))
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Тазит
1528913319
Хорошо хоть Елагин. А то смотреть на этих игрочишек да еще под вопли Чердака, равносильно пытке...
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coocoo
1528950839
Вася в своем стиле, скучал по нему
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