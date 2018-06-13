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    Уткин: «Комментатор стартовой игры сборной России на ЧМ сегодня бегал мне за напитками»

    Комментатор Василий Уткин в своем твиттере опубликовал видео, на котором его коллега по цеху Александр Елагин покупает ему газированную воду в баре.

    «Комментатор стартовой игры сборной сегодня бегал мне за напитками», – написал Уткин.

    Елагин вместе с Леонидом Слуцким будет работать на матче открытия чемпионата мира РоссияСаудовская Аравия на «Первом канале». Уткин также будет комментировать игры мундиаля на «Первом».

    Источник: Twitter

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    13.06.2018 17:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +137

      coocoo 14 июня 2018, 07:33

      Вася в своем стиле, скучал по нему

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 июня 2018, 03:37

      ИМХО.Лучше бы Дмитрия Пучкова "Гоблина" пригласили...Жаль у меня нет своего канала.Эх.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 июня 2018, 23:39

      Елагин это лучший выбор.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 июня 2018, 22:58

      Что-то не рассмотреть этикетки, но на пиво непохоже...

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vick-north-west 13 июня 2018, 23:28

      "Таежный сбор" на этикетке. Явно не пиво, имхо. Скорее минералка какая-то.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 июня 2018, 21:08

      Хорошо хоть Елагин. А то смотреть на этих игрочишек да еще под вопли Чердака, равносильно пытке...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июня 2018, 20:52

      Поди за алкогольными напитками бегал. Васян по ходу возобновление комментаторской карьеры уже отмечает)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 19:51

      Удачная пара будет комментировать матч. А что касается газированных напитков, ту пусть Вася пьёт. Скажи мне что ты пьёшь, и я скажу тебе сколько ты проживёшь...

      1
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      Рейтинг: +161

      daunis 13 июня 2018, 19:32

      *** да ирония это, даже неожиданно для Уткина. Елагину зачет, такая невозмутимость. На один момент я даже подумал что он по пиву взял.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2018, 19:21

      это он так шутит? или крыша совсем съехала, отправьте его к доктору

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 июня 2018, 18:49

      Какой же ...удак этот уткин. Свою пятую точку не может от стула оторвать ...а берёт спортсменов обсуждать

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