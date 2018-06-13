Уткин: «Комментатор стартовой игры сборной России на ЧМ сегодня бегал мне за напитками»

Комментатор Василий Уткин в своем твиттере опубликовал видео, на котором его коллега по цеху Александр Елагин покупает ему газированную воду в баре.

«Комментатор стартовой игры сборной сегодня бегал мне за напитками», – написал Уткин.

Елагин вместе с Леонидом Слуцким будет работать на матче открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия на «Первом канале». Уткин также будет комментировать игры мундиаля на «Первом».