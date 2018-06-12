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    Кудряшов: «Трезво оцениваю свои шансы. Поехал бы даже в Чемпионшип»

    Защитник «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов не против отправиться после завершения ЧМ-2018 в английский чемпионат.

    – Если после чемпионата мира поступит предложение из Европы, в какой чемпионат и клуб хотели бы поехать?

    – Мой любимый чемпионат – английская Премьер-лига. Если бы поступило предложение, то я поехал бы даже в чемпионшип. Мне импонируют и скорости, и накал борьбы в английских чемпионатах. Клуб не важен, он не должен быть топовым. Я бы хотел играть за середняка.

    – Почему?

    – Я трезво оцениваю свои шансы. К тому же мне уже 31 год, кто меня позовет?

    Источник: РФС

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    12.06.2018 09:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 июня 2018, 15:18

      Что то ты загнул...Кому ты нужОн,такой деревянный!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 июня 2018, 12:38

      Да ты там и в 21 год не нужен был, а 31 и подавно!

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 12 июня 2018, 12:00

      ..."даже"...как-будто в чемпионшипе пешком играют)))

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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 июня 2018, 11:41

      По честноку)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 11:03

      А, если бы выпил, то понял, что и там ловить нечего. Там не только с косой по полю бегают, но ещё и в футбол играют...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2018, 10:08

      Трезво оценивая свои шансы,нужно собираться в ФНЛ...

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > acer2003 12 июня 2018, 10:12

      ПФЛ

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