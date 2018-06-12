Кудряшов: «Трезво оцениваю свои шансы. Поехал бы даже в Чемпионшип»

Защитник «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов не против отправиться после завершения ЧМ-2018 в английский чемпионат.

– Если после чемпионата мира поступит предложение из Европы, в какой чемпионат и клуб хотели бы поехать?

– Мой любимый чемпионат – английская Премьер-лига. Если бы поступило предложение, то я поехал бы даже в чемпионшип. Мне импонируют и скорости, и накал борьбы в английских чемпионатах. Клуб не важен, он не должен быть топовым. Я бы хотел играть за середняка.

– Почему?

– Я трезво оцениваю свои шансы. К тому же мне уже 31 год, кто меня позовет?