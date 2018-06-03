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    Гвардиола: «Я бы хотел поработать со сборной»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в перспективе он хотел бы возглавить какую-нибудь сборную. Ранее каталонец продлил контракт со своим клубом.

    «Да, у меня есть желание вновь оказаться на чемпионате Европы или мира. Однако ближайшие несколько лет я работаю в «Сити». А потом, если какая-то сборная позовет меня...» – сказал специалист Het Laatste Nieuws.

    Лучшее достижение как игрока на уровне сборных для Гвардиолы – победа в домашней Олимпиаде 1992 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 07:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 10:40

      Такого тренера, да в нашу бы сборную. Несбыточные мечты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Urland 3 июня 2018, 12:55

      давай на место Саламыча

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2018, 10:33

      У нас есть кандидат для реализации твоего желания... Хосеп.., ты как смотришь на то, что бы начать со сб. Россиии?

      2
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