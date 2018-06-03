Гвардиола: «Я бы хотел поработать со сборной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в перспективе он хотел бы возглавить какую-нибудь сборную. Ранее каталонец продлил контракт со своим клубом.

«Да, у меня есть желание вновь оказаться на чемпионате Европы или мира. Однако ближайшие несколько лет я работаю в «Сити». А потом, если какая-то сборная позовет меня...» – сказал специалист Het Laatste Nieuws.

Лучшее достижение как игрока на уровне сборных для Гвардиолы – победа в домашней Олимпиаде 1992 года.