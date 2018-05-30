Игнашевич, Фернандес, Кузяев – в составе сборной России на матч с австрийцами; Арнаутович, Предль сыграют у хозяев

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против сборной Австрии, который состоится в Инсбруке.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Шауб, Баумгартлингер, Предль, Цуль, Кайнц, Шепф, Лайнер.

Россия: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Жирков, Фернандес, Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин, Смолов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию поединка, который начнется в 21:45 по Москве на стадионе «Тиволи-Ной».

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