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  • Игнашевич, Фернандес, Кузяев – в составе сборной России на матч с австрийцами; Арнаутович, Предль сыграют у хозяев

Игнашевич, Фернандес, Кузяев – в составе сборной России на матч с австрийцами; Арнаутович, Предль сыграют у хозяев

30 мая 2018, 20:38
20

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против сборной Австрии, который состоится в Инсбруке.

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Шауб, Баумгартлингер, Предль, Цуль, Кайнц, Шепф, Лайнер.

Россия: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов, Жирков, Фернандес, Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин, Смолов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию поединка, который начнется в 21:45 по Москве на стадионе «Тиволи-Ной».

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Австрия Россия Игнашевич Сергей Предль Себастьян Арнаутович Марко Фернандес Марио Кузяев Далер
Комментарии (20)
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Антимат
1527702107
Надеюсь не посрамят Россию.
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Приус
1527702217
Ни одного чемпиона страны.
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СШГЭС
1527702327
Имя стадика неадекватное.
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Ilya Lapsin
1527702439
Удачи нашим ребятам.
Ответить
Sergil
1527702511
Играть против Австрии в 5 защитников... Докатились
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Антибиотик
1527702631
Я так понимаю, сегодня уже будет играть основа, эксперименты давно нужно было закончить. Посмотрим, как Черчесов подготовил сборную.
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shinnik
1527702889
я не фанат Граната...
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Дави гниду
1527703355
Игнашевич молоток, готов к повышению пенсионного возраста.
Ответить
dinar7777dinar
1527759100
голова ни о чем ! игнашевич ноль ! да вообще все ноль ! сборная россии перестала существовать после 2008 года евро !
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zigbert
1527769483
Не этого мы ждали.
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