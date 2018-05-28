Дешам: «Рабьо стоит пересмотреть три его последних матча за сборную Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал причину, по которой не включил в основной список футболистов полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо для подготовки к чемпионату мира-2018.

«Игроки могут принимать любые решения. Я понимаю его разочарование. Ему неприятно сейчас, потому что он считает себя лучше других. У него есть право так думать.

Но я бы посоветовал ему пересмотреть три последних матча, которые он провел за сборную Франции в этом сезоне.

Не думаю, что сейчас Рабьо думает о возвращении в сборную. Позже – посмотрим. Для всех игроков сборная Франции должна быть важнее остального. Но учитывая его поведение, я сомневаюсь, что это его случай», – приводит слова Дешама L'Equipe.

Ранее Рабьо был включен в резервный список, но он остался недоволен этим, отказавшись от выступления в национальной команде.

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