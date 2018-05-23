Рабьо отказался выступать за сборную Франции

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отказался от выступления в составе сборной Франции, сообщает GFFN.

Футболист написал письмо с обращением на этот счет в федерацию футбола Франции, где рассказал о причинах такого отказа. 23-летний игрок оказался разочарован тем, что не был включен в основную заявку национальной команды на чемпионат мира-2018, а вошел лишь в число 11 резервистов.

Его место в сборной Франции займет Тьему Бакайоко из «Челси» или Танжуй Н'Домбеле из «Лиона».