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    Рабьо отказался выступать за сборную Франции

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отказался от выступления в составе сборной Франции, сообщает GFFN.

    Футболист написал письмо с обращением на этот счет в федерацию футбола Франции, где рассказал о причинах такого отказа. 23-летний игрок оказался разочарован тем, что не был включен в основную заявку национальной команды на чемпионат мира-2018, а вошел лишь в число 11 резервистов.

    Его место в сборной Франции займет Тьему Бакайоко из «Челси» или Танжуй Н'Домбеле из «Лиона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 07:56
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:29

      Теперь ему могут поставить шлакбаум на выступление в сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 23 мая 2018, 19:00

      походу с бенземой будут в баре за испанцев болеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 мая 2018, 18:59

      этот поступок говорит сам за себя... такие люди не нужны сборной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 23 мая 2018, 11:12

      дать ему Российское гражданство, и Наингголану, и Икарди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 23 мая 2018, 11:10

      какой капризный епт))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 мая 2018, 11:01

      Когда с Реалом играл 2 гола были забиты когда он выключился из борьбы, если он в таких матчах не доигрывает то в сборной делать нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:42

      некоторые игроки получше в других сборных даже в число резервистов не попали, а этот сильно уж высокомерен оказался.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2018, 10:06

      Да вернется, куда он денется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 мая 2018, 09:54

      Очень сильный игрок, странно, что оказался в резерве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 23 мая 2018, 08:09

      Футболисты нынче очень уж мягкохарактерные и не могут принимать трудности достойно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > RealDiMoNMadrid 23 мая 2018, 08:58

      Звёздами себя считают ули

      4
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