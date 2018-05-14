«Зенит» устроил опрос по поводу нового главного тренера

«Зенит» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поинтересовался у болельщиков, кого они хотят видеть новым главным тренером команды.

Пресс-служба сине-бело-голубых включила в опрос пять тренеров, которые ранее были названы в качестве указанных в шорт-листе на замену Роберто Манчини: Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

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