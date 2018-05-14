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    «Зенит» устроил опрос по поводу нового главного тренера

    «Зенит» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поинтересовался у болельщиков, кого они хотят видеть новым главным тренером команды.

    Пресс-служба сине-бело-голубых включила в опрос пять тренеров, которые ранее были названы в качестве указанных в шорт-листе на замену Роберто Манчини: Сергей Семак («Уфа»), Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 00:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 14 мая 2018, 11:12

      Семак,даже если не получится не так обидно.Сарри тоже вариант,но ХЗ как пойдёт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > petrucho-spb 14 мая 2018, 13:37

      Сарри к вам не пойдет.

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 14 мая 2018, 10:55

      Семак и точка!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 мая 2018, 10:44

      С такой моделью развития разве что Моур поможет. И то - не факт.
      Опора на СВОИХ воспитанников, разбавленная НЕСКОЛЬКИМИ КЛАССНЫМИ легионерами. Убьёте несколько зайцев и вернёте зрительские симпатии. Как было при Петржеле и Адвокаате - тот Зенит любили даже соперники!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 мая 2018, 09:38

      Зенит забыл включить в опрос "знаменитого" тренера сборной
      России С. Черчесова, который в скором времени освободится.
      Вот болельщики и оценили бы его положение как тренера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 14 мая 2018, 09:24

      это баклан-арена и значит тренером должен быть баклан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 14 мая 2018, 08:09

      Голосуй - не голосуй. все равно получишь.... топ-тренера, который через год уйдет с провалом. Не важно как проголосуют...

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      Рейтинг: +1351

      15112007 14 мая 2018, 08:08

      Только Семак

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 07:51

      тут выбор очевиден Семак хватит иностранцев толку все равно мало

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      Рейтинг: +272

      Inks > anri1703 15 мая 2018, 22:34

      Жаль раньше это не поняли... ЦСКА вот не прогадал два раза подряд

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 14 мая 2018, 06:45

      Семак может повторить путь Аленичева... Не дай бог

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 мая 2018, 02:23

      Нужен тренер, который не будет устраивать очередную чехарду с приобретением игроков, а приведёт то хозяйство в порядок, которое имеется. И уже отталкиваясь от этого материала, возможно точечно усилит команду, хотя куда уже больше усиливать. Из предложенных вариантов, лично я на стороне Сергея.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > woyser 14 мая 2018, 08:28

      Со всем согласен. Вопрос только в одном: пойдут ли за ним аргентинцы..?

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