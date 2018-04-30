«Челси» поспорит с «Арсеналом» за Кристанте

«Челси» заинтересован в приобретении полузащитника «Аталанты» Бриана Кристанте.

Ранее СМИ связывали 23-летнего игрока с возможным переходом в «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Также итальянец находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии». Сообщается, что агент футболиста недавно посетил Лондон. Напомним, права на него принадлежат «Бенфике».

В нынешнем сезоне Кристанте провел 44 матча, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.