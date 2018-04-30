Сарри стыдно перед болельщиками за разгром «Наполи» от «Фиорентины»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри извинился перед болельщиками после поражения от «Фиорентины» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

«Сегодня мы не смогли показать лучшие наши качества: ни грамотности, ни характер, ни концентрацию. Обычно ничего не может выбить мою команду из колеи, но сегодня был не наш день.

Не считаю, что на нас мог повлиять результат матча «Интера» с «Ювентусом». Если это так, то мы неправильно подготовились к игре.

Рано думать о чемпионстве. Нужно выходить на поле и побеждать. А там будь что будет.

Могу сказать, что мне стыдно перед болельщиками, ведь мы дали им надежду в игре с «Ювентусом», – сказал Сарри.

Матча 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Наполи» завершился со счетом 3:0.