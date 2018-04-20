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    Цена Джованни Симеоне выросла до 30 миллионов

    Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне продолжает успешно проводить текущий сезон. На его счету уже 10 голов в 32 матчах Серии А.

    На днях стало известно, что в услугах сына Диего Симеоне заинтересовано несколько клубов Испании и Англии. До конкретных переговоров пока дело не дошло.

    Сам футболист прислушивается к мнению своего опытного отца, который просит не торопиться его с выбором следующего клуба. Известно, что благодаря успехам игрока в текущем сезоне, его трансферная стоимость выросла до 30 миллионов евро.

    Источник: AS

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    20.04.2018 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 апреля 2018, 10:08

      Рано, рано. Пару лет еще можно Фиору потащить. Ну или в Рому уйти.

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