Цена Джованни Симеоне выросла до 30 миллионов

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне продолжает успешно проводить текущий сезон. На его счету уже 10 голов в 32 матчах Серии А.

На днях стало известно, что в услугах сына Диего Симеоне заинтересовано несколько клубов Испании и Англии. До конкретных переговоров пока дело не дошло.

Сам футболист прислушивается к мнению своего опытного отца, который просит не торопиться его с выбором следующего клуба. Известно, что благодаря успехам игрока в текущем сезоне, его трансферная стоимость выросла до 30 миллионов евро.