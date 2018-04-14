Лига 1. «Лилль» упустил победу над «Генгамом», ведя к 90 минуте 2:0; «Сент-Этьен» обыграл «Страсбур»

Состоялись некоторые матчи 33 тура французской Лиги 1. «Лилль» на своем поле не смог победить «Генгам». Набранное очко не помогло «псам» покинуть зону вылета. От спасительной строчки их отделяет одно очко.

В другом поединке «Сент-Этьен» справился со «Страсбуром». Бело-зеленые находятся в очке от зоны Лиги Европы.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Лилль – Генгам – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Пепе, 55; 2:0 – Араухо, 57; 2:1 – Алонсо, 90+1 (в свои ворота); 2:2 – Бриан, 90+3.

Нант – Дижон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Накулма, 33; 1:1 – Квон, 61.

Ренн – Метц – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурижо, 27; 1:1 – Ру, 52; 1:2 – Ру, 57.

Страсбур – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дебюши, 83.

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