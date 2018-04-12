Аллегри: «VAR – это проблема УЕФА. Видеоповторы полезны для принятия объективных решений»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Реала» по сумме двух матчей (3:4, 1/4 финала ЛЧ) ответил на вопрос о возможном введении VAR в еврокубках.

В добавленное время арбитр Майкл Оливер назначил пенальти после фола защитника Мехди Бенатиа на нападающем Лукасе Васкесе. В ходе спора с судьей вратарь «бьянконери» Джанлуиджи Буффон получил красную карточку. Одиннадцатиметровый реализовал форвард Криштиану Роналду.

«Мы проиграли, поэтому мне особо нечего сказать. Введение VAR – это проблема УЕФА. Я всегда говорил, что видеоповторы полезны для принятия объективных решений. Но на данный момент этой технологии нет в Лиге чемпионов», – сказал итальянец.

Ранее о необходимости введения VAR в Лиге чемпионов высказался президент туринского клуба Андреа Аньелли.