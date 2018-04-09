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  • Панченко: «Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на ЧМ. У нас сильная команда»

Панченко: «Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на ЧМ. У нас сильная команда»

9 апреля 2018, 15:21
6

Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко верит в выход национальной команды в плей-офф домашнего чемпионата мира. По его словам, не стоит судить о силе сборной по последним товарищеским матчам против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«Не сомневаюсь в том, что сборная России выйдет из группы. Да, с Бразилией и Францией все ждали немного других результатов, но это был только март месяц. К июню все изменится. До этого ведь были хорошие матчи с Бельгией, Аргентиной, Испанией.

У нас сильная сборная. Здорово, что в прошлом году в России уже прошел Кубок конфедераций, накоплен богатый опыт по подготовке к крупному турниру. Тренерский штаб подведет команду к матчам в полной боевой готовности. Приезжая в сборную я всегда видел, что в коллективе царит прекрасная атмосфера. Знаю, как все российские футболисты ждут этот турнир, мечтают о победах на нем. Представляю, какой замечательной будет поддержка трибун. Все эти факторы должны помочь сборной выступить успешно», – сказал Панченко.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1523277180
с тобой и заболотным разорвем любое динамо, на выезде и дома,,, прям всухую.
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Аид666
1523278775
чем вас там кормят... баксы прям в карманы суют чтоб пели?...
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Аэратор
1523283464
Они с заболотным золотую бутсу возьмут)))
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FanatSerj
1523284676
не ну с футболистами понятно, им надо так думать, иначе и на поле выходить тогда не стоит, если ты проигрывать собрался еще до матча.
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серега кашин
1523288229
удачи
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OfaZavr
1523289129
на словах то точно))
Ответить
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