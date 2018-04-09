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    Панченко: «Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на ЧМ. У нас сильная команда»

    Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко верит в выход национальной команды в плей-офф домашнего чемпионата мира. По его словам, не стоит судить о силе сборной по последним товарищеским матчам против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

    «Не сомневаюсь в том, что сборная России выйдет из группы. Да, с Бразилией и Францией все ждали немного других результатов, но это был только март месяц. К июню все изменится. До этого ведь были хорошие матчи с Бельгией, Аргентиной, Испанией.

    У нас сильная сборная. Здорово, что в прошлом году в России уже прошел Кубок конфедераций, накоплен богатый опыт по подготовке к крупному турниру. Тренерский штаб подведет команду к матчам в полной боевой готовности. Приезжая в сборную я всегда видел, что в коллективе царит прекрасная атмосфера. Знаю, как все российские футболисты ждут этот турнир, мечтают о победах на нем. Представляю, какой замечательной будет поддержка трибун. Все эти факторы должны помочь сборной выступить успешно», – сказал Панченко.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2018 15:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:52

      на словах то точно))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 апреля 2018, 18:37

      удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 апреля 2018, 17:37

      не ну с футболистами понятно, им надо так думать, иначе и на поле выходить тогда не стоит, если ты проигрывать собрался еще до матча.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 9 апреля 2018, 17:17

      Они с заболотным золотую бутсу возьмут)))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 апреля 2018, 15:59

      чем вас там кормят... баксы прям в карманы суют чтоб пели?...

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 апреля 2018, 15:33

      с тобой и заболотным разорвем любое динамо, на выезде и дома,,, прям всухую.

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