Косиельни назвал основную причину поражения французов от Колумбии

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о причинах поражения сборной Франции в предыдущем товарищеском матче с командой Колумбии. Французы уступили со счетом 2:3, хотя по ходу матча вели 2:0.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Результат предыдущего матча – это больше проблема психологии или чего-то другого?

– Мы сыграли очень насыщенные 33 минуты: атаковали, хорошо играли в защите, прессинговали. После того, как забили два гола, мы остановились и позволили сопернику забить. Это стало решающим моментом. Возможно, тут можно списать на молодость. Необходимо работать.

– В игре с Колумбией провалилась защита. В этом ли причина поражения?

– Речь идет об общей работе. Да, были недостатки. Нужно вместе отрабатывать как в нападении, так и в защите. У нас было несколько индивидуальных ошибок в обороне, что и привело к этому результату.

– Какой была реакция на это поражение? Что говорили друг другу?

– Можно описать как разочарование, особенно видя проделанную работу и показанную игру. Мы вели 2:0 и проиграли 2:3. После такой игры мы общались, говорил тренер, каждый из игроков что-то сказал. Это момент для того, чтобы работать дальше и такое больше не повторялось.